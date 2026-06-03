Una fiesta castellana toma un castillo del viejo Reino de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Un castillo en una región que perteneció al Reino de León para una fiesta castellana. Suena un poco contradictorio, pero así fue. Una fiesta de hasta 12 horas se celebró el pasado 30 de mayo en la localidad zamorana de Villalonso. Decenas de castellanos se agruparon en el Castillo de Villalonso, un lugar que vio, por sexta vez, como celebraban en su interior una fiesta «abiertamente castellana». Una fiesta realizada por la revista castellanista 'La perdiz roja' bajo el nombre de 'Jardín de las delicias', un encuentro que se celebra para «resignificar el patrimonio castellano». Eso sí, el lugar que escogieron o, más bien, que llevan escogiendo durante las seis ediciones que han realizado perteneció al antiguo Reino de León.

En plena polémica por el asunto de San Esteban de Gormaz por la pelea de quién se queda como Cuna del Parlamentarismo (recordemos que León es la única aceptada por la Unesco), se ha abierto una nueva, o más bien, otra más. Esta vez por la celebración de la fiesta titulada 'Jardín de las delicias', una fiesta exclusivamente castellana, que busca dignificar todo el patrimonio que tiene Castilla. Además, se puede ver como una forma de que las personas que asisten se identifiquen con esta región.

Desde la organización de la fiesta se comenta que la elección del lugar es «porque es un espacio privado y reúne las condiciones necesarias para celebrar el evento». Además, aseguran que «es muy complicado encontrar castillos privados para este tipo de actividades porque este, en concreto, se encuentra cerca de zonas como Valladolid, lo que facilita la parte logístico». No obstante, también explican que «no se hace de forma ideológica y se hace ahí porque conocen a los propietarios del castillo, con los cuales mantienen una buena relación, además de que ya llevamos cuatro años haciéndolo allí».

La polémica no ha venido por la fiesta, cada uno, por supuesto, es libre de hacer lo que quiera, el problema se encuentra en el lugar escogido para realizar una fiesta de este estilo. Ante esta nueva cuestión, los organizadores argumentan que «nunca han buscado ni buscan la confrontación con el leonesismo». Además, reconoce que históricamente el Reino de León tuvo en su poder esta región, aunque si que destacan que para ellos «las fronteras y divisiones territoriales han cambiado de forma constante a lo largo de la historia y no considero sagrado ninguna delimitación política en la actualidad».

Para finalizar con ello, la organización defiende que, a pesar de que Villalonso se encuentre en Zamora, «una región históricamente leonesa», el pueblo tiene una clara «identidad cultural ultracastellana» comparándolo con zonas como Tierra de Campos, Toro y Villalar de los Comuneros. Eso sí, al menos, ven otras zonas de Zamora más vinculadas cultural e identitariamente hacia la región leonesa. De esta forma, Castilla, en ocasiones, «busca las cosquillas a León».