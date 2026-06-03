Un cortometraje nacido de una frase familiar, un TFG que se presentará en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Un proyecto universitario convertido en producción cinematográfica está llegando a su fase final de rodaje. Se trata de un cortometraje de fin de grado que ha evolucionado desde una idea personal de su directora, Amalia Baillo, hasta una obra audiovisual completa, actualmente en proceso de producción y con estreno previsto para principios de julio en «posiblemente» los cines Van Gogh.

Amalia Baillo explica que todo comenzó como un trabajo de final de grado, aunque desde el inicio tenía claro que quería convertirlo en algo más ambicioso. «Es mi trabajo de fin de grado, pero he aprovechado la oportunidad para producir mi corto y llevar a cabo todas las ideas que tenía desde hace mucho tiempo». El rodaje, que se desarrolla en León, responde también a una decisión personal. El proyecto ha atravesado varias fases de desarrollo. Tras meses de preproducción, el equipo se encuentra ahora en la recta final del rodaje. Según explica la directora, las últimas escenas se grabarán durante el fin de semana, cerrando así una etapa clave antes de la postproducción. «Han sido muchos meses de preproducción y ahora estamos en rodaje. Este viernes y este sábado vamos a rodar las últimas escenas», señala.

Momento del rodajeSara Miguélez

El objetivo es tener el cortometraje finalizado a finales de junio, con vistas a su estreno en julio. La intención no es una distribución inmediata en circuitos amplios, sino un estreno único como presentación oficial del proyecto antes de su posterior distribución a través de una empresa especializada. «Será un único estreno porque mi idea es luego distribuirlo con una distribuidora especializada», explica la directora, que subraya que la obra aún no se liberará para visionados generales hasta completar su circuito profesional.

El cortometraje tiene un gran equipo detrásSara Miguélez

Más allá del proceso técnico, el origen del cortometraje está profundamente ligado a una experiencia personal. La idea surge a partir de una frase escuchada en el entorno familiar, concretamente de su madre, que se convirtió en el punto de partida creativo del proyecto. «Todo surge de una frase que escuché hace mucho tiempo de mi madre: «mamá tiene un sobre»», relata. A partir de esa expresión, Baillo comenzó a desarrollar una historia en torno a un elemento simbólico, un sobre, que estructura las dinámicas familiares dentro del relato.

Todo surge de una frase que escuché hace mucho tiempo de mi madre, que fue 'mamá tiene un sobre' y ahí comenzó la idea que he realizado Amalia Baillo

Este objeto se convierte en el eje narrativo y simbólico del cortometraje, utilizado como mecanismo para resolver conflictos dentro de la historia. La autora incluso decidió incorporar un análisis semiótico dentro de su trabajo académico, profundizando en el significado del símbolo dentro del relato audiovisual. «El sobre como símbolo me parece espectacular», afirma, destacando su valor narrativo dentro de una familia que se sostiene a través de un sistema de comunicación particular. El desarrollo del guion parte de una reflexión más amplia sobre los conflictos familiares y emocionales, especialmente aquellos que no pueden resolverse de manera tangible. «Los conflictos emocionales no se pueden materializar», explica la creadora, que estructura la historia en torno a esa imposibilidad y al contraste entre lo simbólico y lo emocional.

Aunque el proyecto comenzó como una iniciativa individual, la directora destaca el papel fundamental de su entorno familiar y del equipo técnico en el desarrollo de la producción. Parte del equipo está compuesto directamente por miembros de su familia, lo que ha facilitado el proceso de rodaje y organización. «Ha sido muy fácil porque he tenido a mi familia implicada», señala, añadiendo que su padre participa incluso en la banda sonora del cortometraje. También destaca la colaboración de profesionales del maquillaje y la peluquería, así como del resto del equipo artístico y técnico, que ha contribuido a consolidar el proyecto. «Esto no es solo mío, es producto de mucha gente bien organizada y con ganas de hacerlo», resume.

Equipo de producciónSara Miguélez

Más allá del proyecto académico, la experiencia ha reforzado su vocación por la dirección cinematográfica. La creadora reconoce que el rodaje ha sido especialmente significativo a nivel personal. «Me encanta dirigir, es mi sitio. Esto es lo que quiero hacer todos los días», afirma Baillo. Incluso las exigencias del rodaje, como los madrugones o la intensidad de las jornadas, no le supondrían, ni mucho menos, un obstáculo para su motivación, sino todo lo contrario.

Con el rodaje en su fase final y la postproducción a punto de comenzar, el cortometraje se prepara para su estreno en julio antes de iniciar su recorrido por festivales y circuitos de distribución. El proyecto, nacido de una idea íntima y familiar, se convierte así en una producción audiovisual completa que une formación académica, creatividad personal y un trabajo colectivo inmenso.