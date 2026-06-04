Les Green, voz de Little Richard en el biopic 'Elvis', hoy jueves en El Gran Café

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Les Greene & The Pickin Boppers actúan este jueves 4 de Junio en Espacio Vías. Apertura puertas 21.00 horas y concierto a las 22.00 horas. Entrada anticipada 20 euros y 25 en taquilla. Online, en Entradium, y físicas en Elektra, Discos Lizard, El Gran Café

El cantante y artista nacido en Baltimore comenzó en la música tocando en la calle en Key West, Florida. Después pasó a ser la voz principal de la banda The Swayzees, anteriormente conocida como Patrick & The Swayzees. Poco después, en 2018, Les llevó su talento a las pantallas de millones en American Idol, donde llegó al Top 50 del país.

Desde entonces, Les lanzó un EP con The Swayzees en 2019 y también música en solitario. El cantante de Down in The Keys se mantiene ocupado actuando en directo tanto en Estados Unidos como en el extranjero durante todo el año. En 2022, Les prestó su voz para aparecer en la aclamada película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, y en su banda sonora nominada al Grammy, interpretando al icono y arquitecto del rock and roll, Little Richard. Este es solo otro paso emocionante hacia todo lo que está por venir para este artista de gran talento. Más recientemente, Les ha lanzado un EP colaborativo de 3 canciones junto a la banda de Rochester, Televisionaries. Incluyendo su pegadiza canción Reconcile, acompañada de los potentes temas Airbound y Few and Far Between. Esto es solo una pequeña muestra de lo que está por llegar. Actualmente, Les está trabajando en su propio epé además de otras colaboraciones. Aunque mantiene el estilo por el que es conocido, inspirado en el rock and roll de los años 50 y 60, también tiene planes de explorar nuevos sonidos.