Sale a la venta una nueva edición facsimilar del Códice Calixtino, joya del siglo XII

El arzobispo de Santiago junto al canónigo archivero de la catedral muestran un ejemplar de la nueva edición facsimilar del Códice Calixtino.LAVANDEIRA JR

Publicado por EFE Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

El Códice Calixtino, joya del siglo XII y guía fundamental del Camino de Santiago, cuenta con una nueva edición facsimilar y limitada de 500 ejemplares.

La obra ha sido desarrollada siguiendo un proceso meticuloso de reproducción del original, a partir de una completa sesión fotográfica de alta resolución y un profundo trabajo de ajuste cromático, directamente ante el original, para alcanzar la máxima fidelidad en la reproducción.

La nueva edición facsimilar ha sido presentada esta mañana en un acto celebrado en la Sala Capitular del templo compostelano, al que han asistido el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto; el canónigo archivero de la Catedral de Santiago, Francisco Buide, y el editor, Joaquín González Villamor.

Realizada durante los últimos meses por la empresa especializada Incipit Manuscript Ediciones, desde la editorial han destacado que la nueva edición facsimilar del Códice Calixtino "no es una obra de divulgación sino de una edición facsímil costosa y cuidada", no en vano cada uno de los 500 ejemplares, de 450 páginas, tendrá un precio de venta al público de 2.100 euros.

Para su elaboración, se ha fabricado un papel-pergamino especial, en diferentes gramajes, con la reproducción de pliegues, arrugas y troqueles en los folios y las técnicas fotográficas y reproductivas propias de un trabajo de estas características.

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, se ha referido al Códice Calixtino como "un libro, que sin lugar a dudas, ha dado forma al Camino de Santiago".

"Mucho antes de que existieran modernas guías de viaje, este texto ya nos habla de rutas, de puentes, de ciudades, hospitales, santuarios y costumbres de los pueblos que se encontraban los peregrinos", ha afirmado.

Ha subrayado, además, que puede considerarse uno de los documentos, textos o testimonios "fundacionales de aquella conciencia europea que estaba surgiendo en la Edad Media".

"Obra maestra de la cultura medieval, testimonio extraordinario de creatividad, el Códice Calixtino es más que un manuscrito medieval, es la memoria escrita de una peregrinación que ha configurado la historia espiritual de Europa", ha destacado monseñor Prieto.

En 2017, la Unesco incluyó el Códice Calixtino en el Registro de la Memoria del Mundo, ya que forma parte de "los testimonios más importantes de la historia de la humanidad".

Fue a principios del mes de julio de 2011 cuando el robo del Códice Calixtino del Archivo de la Catedral sacó a la luz este manuscrito medieval del siglo XII.

Tras un año de intensa búsqueda, la obra, conocida como la Biblia del Camino de Santiago, fue recuperada intacta en un garaje propiedad del autor confeso del hurto, Manuel Fernández Castiñeiras, que había sido electricista de la catedral y que no hacía mucho había sido despedido.