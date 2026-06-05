Vuelve el curso impartido por 'La Voz España' a León
Rut Marcos, Vocal Coach del programa dirije el segundo Whorkshop para niños de entre 9 y 16 años
La música, el aprendizaje y la emoción volverán a darse la mano este verano en León con la celebración de la segunda edición del Workshop Vocal Kids, una iniciativa formativa dirigida a jóvenes cantantes de entre 9 y 16 años que busca potenciar el talento vocal y artístico de los más pequeños en un entorno profesional, creativo y motivador. Tras el éxito cosechado en su primera edición, el programa regresa con una propuesta renovada que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en la Casa de Cultura de Armunia. Durante cinco intensas jornadas, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades vocales y escénicas bajo la dirección de Rut Marcos, reconocida vocal coach del programa televisivo La Voz España.
El workshop está diseñado para ofrecer una formación integral adaptada a las necesidades de cada alumno. A lo largo de la semana, los asistentes trabajarán aspectos fundamentales para cualquier intérprete, como la técnica vocal individual, la confianza sobre el escenario, la expresión artística y la interpretación musical. Además, el curso incluirá sesiones prácticas tanto individuales como colectivas, permitiendo a los participantes adquirir experiencia real en el escenario y aprender a desenvolverse en diferentes contextos interpretativos.
Uno de los momentos más esperados del programa será el Gran Concierto Final, que tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 20.00 horas. Este espectáculo en directo servirá como cierre del workshop y permitirá a los jóvenes artistas mostrar ante el público todo el trabajo realizado durante la semana. Los ensayos previos comenzarán ese mismo día a partir de las 18:00 horas para ultimar todos los detalles de la actuación. El curso se desarrollará de lunes a jueves en horario de 10.00 a 13.00 horas y cuenta con plazas limitadas para garantizar una atención personalizada a cada participante, siendo la clase de un máximo de 12 niños.