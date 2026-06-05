Vuelve el curso impartido por 'La Voz España' a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La música, el aprendizaje y la emoción volverán a darse la mano este verano en León con la celebración de la segunda edición del Workshop Vocal Kids, una iniciativa formativa dirigida a jóvenes cantantes de entre 9 y 16 años que busca potenciar el talento vocal y artístico de los más pequeños en un entorno profesional, creativo y motivador. Tras el éxito cosechado en su primera edición, el programa regresa con una propuesta renovada que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en la Casa de Cultura de Armunia. Durante cinco intensas jornadas, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades vocales y escénicas bajo la dirección de Rut Marcos, reconocida vocal coach del programa televisivo La Voz España.

El workshop está diseñado para ofrecer una formación integral adaptada a las necesidades de cada alumno. A lo largo de la semana, los asistentes trabajarán aspectos fundamentales para cualquier intérprete, como la técnica vocal individual, la confianza sobre el escenario, la expresión artística y la interpretación musical. Además, el curso incluirá sesiones prácticas tanto individuales como colectivas, permitiendo a los participantes adquirir experiencia real en el escenario y aprender a desenvolverse en diferentes contextos interpretativos.

Uno de los momentos más esperados del programa será el Gran Concierto Final, que tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 20.00 horas. Este espectáculo en directo servirá como cierre del workshop y permitirá a los jóvenes artistas mostrar ante el público todo el trabajo realizado durante la semana. Los ensayos previos comenzarán ese mismo día a partir de las 18:00 horas para ultimar todos los detalles de la actuación. El curso se desarrollará de lunes a jueves en horario de 10.00 a 13.00 horas y cuenta con plazas limitadas para garantizar una atención personalizada a cada participante, siendo la clase de un máximo de 12 niños.

«En el curso, por supuesto que busco talento, una cantera de voces que puedan presentarse al programa», comenta Rut Marcos