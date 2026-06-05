Magic Pie Festival: la psicodelia según Brators, Belzebitch y Crisanteemos

Brators, aunque se basten solos, son de los que prefieren darle la vuelta y pensar que para muchas cosas de la vida: mejor acompañados. De otras bandas, de djs de cabecera, que son algo así como el quinto elemento y hasta socorridos ideólogos, y de quien haga falta o, mejor dicho, quien aporte algo. Así pasa que a veces el Black Dog se queda pequeño, pero esa es otra historia. Esta es la de la celebración de la tercera edición del Magic Pie Festival, que tiene lugar este sábado desde las 18.30 horas en El Gran Café. Las entradas tienen un precio de 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla. Brators son arte y parte, como banda del cartel y como organizadores, para convertir hoy León en epicentro de la psicodelia contemporánea y el lugar ideal para disfrutar de tres formas de interpretarla. Junto a Brators, Crisanteemos y Belzebitch completan este tridente infalible de un evento con horario maratoniano pero para ser saboreado lentamente.

Tras el éxito de sus dos primeras convocatorias, el festival continúa afianzando una propuesta singular dentro del circuito musical alternativo nacional, reuniendo a bandas y artistas que representan algunas de las expresiones más interesantes de la psicodelia actual, el stoner rock, el garage, el fuzz y la exploración sonora.

Magic Pie Festival nace desde dentro de la propia escena underground, impulsado por músicos y amantes de la cultura psicodélica que entienden este universo musical como una actitud creativa abierta y en constante evolución. Más que una sucesión de conciertos, el festival propone una experiencia inmersiva donde música, estética y comunidad convergen para crear una identidad propia. Una cita diseñada para quienes buscan descubrir nuevas propuestas, compartir experiencias y sumergirse en una atmósfera sonora diferente. El evento apuesta por el sonido auténtico y directo, la cercanía entre artistas y público, una cuidada selección musical y una producción enfocada en ofrecer una experiencia completa para el espectador.

El directo lo conforman tres bandas que representan tres formas de entender la psicodelia. Brators, leoneses, son además anfitriones del festival y principal motor de su desarrollo. Esta banda local representa una de las propuestas más personales surgidas de la escena leonesa en los últimos años. El proyecto está liderado por Sam Prowse y resto de la banda que impulsan también del propio festival, y desarrolla un sonido que combina psicodelia, rock, improvisación y contundencia eléctrica. Sus directos destacan por la intensidad, la conexión con el público y una marcada identidad sonora. Brators son Samuel Prowse (guitarra), Jorge Villoria (bajo), Samuel Carretero (batería), Alberto Alonso (guitarra) y José Frechilla (sintetizadores). Formados en Granada en 2021, Crisanteemos han construido una propuesta que transita con naturalidad entre la delicadeza atmosférica y las explosiones de ruido controlado, creando paisajes sonoros que alternan introspección y catarsis. Su música combina sensibilidad experimental, texturas envolventes y una fuerte personalidad artística, convirtiéndolos en una de las propuestas más interesantes de la nueva psicodelia nacional.

Desde Galicia y Ponferrada llega Belzebitch, una de las propuestas más oscuras y evocadoras del cartel de esta tercera edición del Magic Pie Festival. El proyecto nace de la visión creativa de Migui Albatross y se consolida con la incorporación del guitarrista Pablo Mouzo, dando forma a una propuesta profundamente arraigada en las tradiciones del occult stoner doom. El pasado 27 de junio de 2025 publicaron Serpent Moon, un EP de cuatro cortes que refleja con contundencia la esencia de su universo sonoro: riffs densos, atmósferas místicas y una conexión directa con el espíritu más ocultista y psicodélico de los años setenta. La voz ceremonial y la guitarra cruda de Migui Albatross, junto a la percusión envolvente y el bajo hipnótico aportados por Isidro Femenía y Lior Izhaki, convierten cada actuación en una experiencia inmersiva donde el doom, la psicodelia y la espiritualidad pagana se entrelazan para crear una atmósfera única.

La programación se completará con una selección de djs encargados de expandir la experiencia sonora durante toda la jornada: Hardcoco, Paquito Enfermedad, Medusa, Peter Telefunken, Gus in the Cave y Maelstron.