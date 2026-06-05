Alto voltaje punk en directo en el Babylon, con Los Restos del Naufragio y Sin Propina

Los leoneses Los Restos del Naufragio comparten escenario este sábado en el Babylon con los valencianos Sin Propina, una banda de rock formada en 2012 tras la disolución de Transfer, con la intención de mantener vivo el espíritu combativo característico de sus letras. La apertura de puertas será a las 20.30 horas con entradas a 10 euros anticipada y 12, en taquilla.

Liderada por Aris, el mítico cantante de Transfer, Sin Propina ha sabido forjar su propio camino y estilo a lo largo de los años. Con cuatro discos en su haber —Palo a palo, Segundo asalto, Sigue bailando y Sobredosis de argumentos—, Sin Propina ha dejado su hue la en la escena del rock estatal, compartiendo escenario con grandes nombres como EUKZ, Benito Kamelas, Reincidentes o Porretas, entre muchos otros. En este 2025, el grupo ha estado trabajando en su último álbum, del cual adelantaron potentes temas.