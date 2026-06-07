Kafka, Freud y José Antonio García Marcos

José Antonio García Marcos nació en Hospital de Órbigo. Y es, precisamente, este acontecimiento vital de una cifra redonda es el que le aboca por aproximación a un nuevo trabajo literario bajo el sugerente título de Kafka, Freud y yo, editado por Atlantis.

Todo este bagaje conocimiento profesional y vital le permiten que el libro tenga autobiografía pero también marque señales de la realidad actual y circule por ese carril existencial del paso del tiempo y la vejez. Kafka y Freud, y él mismo, dos personalidades clave en el estudio y conocimiento de García Marcos, ponen el resto, que es más que sobra. Tal vez, para otro libro Kafka, Freud y yo se publica en 2026 coincidiendo con el 80 cumpleaños de su autor. En él se hace una reflexión sobre el procesode envejecer y de morir, con el trasfondo de la vida de dos judíos europeos, Franz Kafka y Sigmund Freud, que vivieron inmersos en el corazón de las tinieblas de los primeros años del violento siglo XX. A pesar de ser dos de las mentes más clarividentes de aquel tiempo, ninguno de ellos fue capaz de vislumbrar la tragedia que desencadenaría la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania en 1933. Y, como el libro se escribe en el año 2025, no se puede soslayar la guerra de Gaza y lo que sobre ella hubieran pensado las dos figuras principales de este texto. El Estado de Israel se creó tras la Segunda Guerra Mundial bajo el peso de la culpabilidad de las naciones vencedoras por no haber impedido el genocidio de los judíos europeos. ¿Fue una buena idea? Todavía es pronto para saberlo.

un leonés por el mundo

José Antonio García Marcos nació en Hospital de Órbigo y es psicólogo clínico. Estudió tres años en la Universidad de Múnich (Alemania) con una beca del Spanisches Kolleg. Su principal labor profesional la realizó en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Ha publicado una tetralogia (dos novelas y dos ensayos) sobre la matanza de los enfermos mentales en la Alemania nazi. En 2016 publica El hacha bajo la almohada. En 2019 De Berlin al cielo y durante la pandemia escribe Primero vivir, después escribir (Valencia, 2022). En 2024 aparece La eutanasia según Adolf Hitler, una novela histórica.

Es colaborador en las páginas de opinión de Diario de León.