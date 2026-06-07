Puerto, Saravia y Velayos en verso en el Benito

José Luis Puerto, Rafael Saravia y Miguel Velayos pusieron a prueba ayer la acústica poética del Bar Casa Benito, un lugar mítico en León que de ves en cuando abre su puertas para eventos de estas características. De hecho, ayer confirmaba uno de los intervinientos, como es Miguel Velayos, y a la par impulsor junto a Óscar Campillo de estos encuentros bajo el título de Defensa de las sílabas, la intención de convertirlos en un acontecimiento periódico.

El acto consistió en la lectura cada uno de ellos de sus propios poemas, con orden y concierto y la armonía propia de tres grandes escritores. También se incluyeron ratos de conversación acerca del hecho poético o simplemente de la vida. Saravia en concreto incluso estrenó versos.