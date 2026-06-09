Despedida multitudinaria al Indio Solari

Publicado por EFE Buenos Airez Creado: Actualizado:

Más de 500.000 personas participaron de la despedida pública del músico argentino Carlos 'Indio' Solari, en una ceremonia que concluyó durante la madrugada de este lunes tras cerca de 19 horas ininterrumpidas de velatorio en la localidad de Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Las puertas del polideportivo José María Gatica cerraron durante la madrugada, poniendo fin a 19 horas de velatorio público por las que pasaron más de 500.000 personas y en las que las filas de seguidores para despedir al músico llegaron a extenderse por más de siete kilómetros.