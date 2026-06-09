'Lolo: por primera vez': inéditos en la Fundación Vela Zanetti

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Vela Zanetti inaugurará el próximo jueves 11 de junio a las 19.00 horas la exposición Lolo: por primera vez, una muestra formada por cuadros inéditos realizados por el artista a partir del año 1979 y que nunca antes habían sido expuestos al público.

La muestra reúne una selección de obras conservadas durante décadas por la familia del dibujante y humorista gráfico leonés, permitiendo descubrir una faceta artística prácticamente desconocida hasta ahora. A través de ellas, el visitante podrá acercarse a un Lolo diferente al imaginario más conocido de su trayectoria.

Las piezas muestran la constante experimentación del artista con distintas técnicas como óleo, carboncillo, pastel y otros procedimientos plásticos, revelando un proceso creativo libre, íntimo y profundamente personal.

Lejos de la imagen habitual asociada a su obra más reconocida, esta exposición propone un recorrido sorprendente por trabajos que exploran nuevos lenguajes visuales y emocionales, mostrando la necesidad continua de búsqueda y transformación artística que acompañó a Lolo durante años.

Lolo: por primera vez nace con el objetivo de compartir públicamente un conjunto de cuadros que hasta ahora permanecían únicamente en el ámbito familiar y que permitirán descubrir una parte inédita y desconocida de su universo creativo. La exposición, que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de León, podrá visitarse hasta el 25 de julio en la Fundación Vela Zanetti, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez.

José Manuel Redondo ‘Lolo’ falleció a los 63 años el 24 de octubre de 2022. Nació en León el 5 de mayo de 1959, pero nunca perdió de vista su Fabero, donde se crio y a la que volvió como vecino de acogida. Siempre decía que no se sentía bien en otro lugar que no fueran las montañas de León. De negro, pelo largo, gafas oscuras, que ocultaban unos hermosos ojos verdes y una profunda timidez, explicaba que no era «un triste»; todo lo contrario, un soñador, destacaba este periódico ante la triste noticia.