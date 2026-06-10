Una maqueta de Casa Botines en el León de 1982 de Luis García

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge desde las 19.00 horas de este miércoles, 10 de junio, la inauguración de la exposición Siempre Gaudí, una muestra que rinde homenaje al arquitecto catalán coincidiendo con su centenario y que combina las maquetas de sus edificios realizadas por Luis García, con retratos gaudinianos del pintor leonés Luis Zotes.

La pieza central de la exposición, que se podrá visitar hasta el 25 de junio, es una maqueta inédita de la Casa Botines que representa el edificio construido en León por el joven Gaudí. Además de ser la mayor representación a escala realizada del edificio, esta pieza del maquetista leonés Luis García tiene la peculiaridad de que representa el contexto del año 1892 cuando fue construido, conservando los elementos originales, como la puerta de entrada, y el entorno del edificio, para lo que el autor rescató planos y documentos originales del Archivo Municipal.

Luis García es el maquetista oficial de la ciudad, creador de piezas bien conocidas por los leoneses que representan el León Romano, el acto del Encuentro en la Procesión de los Pasos en la Plaza Mayor o los tres estadios en los que ha jugado la Cultural y Deportiva Leonesa a lo largo de su historia.

Junto a la maqueta de Botines, este homenaje a Gaudí que se inaugura coincidiendo con el centenario de su muerte se complementa con una impresión en 3D de la Sagrada Familia y con cinco grandes retratos gaudinianos de Luis Zotes, reconocido pintor leonés que es autor, entre otros, de los retratos de todos los alcaldes leoneses de la Democracia que cuelgan en el Ayuntamiento de León o del cuadro de Felipe VI que preside la Audiencia Provincial. En esta muestra, Zotes colgará un gran retrato de Antonio Gaudí de cuerpo enterno, un retrato del Conde Güell, además de otras cuatro representaciones del genial arquitecto catalán: una con sus dos edificios leoneses, otra con Botines, una más con sus obras catalanas y un último retrato al óleo realizado sobre cerámica de terracota.