Abren las excavaciones de Las Verdes tras diez años investigando el pastoreo en Babia

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El Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC) abrirá el 13 de junio al público la excavación arqueológica de la majada de Las Verdes, en Babia (León), coincidiendo con las Jornadas Europeas de Arqueología, una iniciativa que permite conocer sobre el terreno una década de investigaciones sobre la historia del pastoreo en la alta montaña leonesa.

A partir de las 11.30 horas, el equipo científico recibirá a los visitantes directamente en la majada, próxima a Torre de Babia, para explicar los trabajos en curso y los principales resultados obtenidos en este enclave situado en el Parque Natural de Babia y Luna.

La actividad es gratuita y de acceso libre, si bien el desplazamiento hasta el lugar corre por cuenta de los participantes.

Bajo la dirección del arqueólogo David González Álvarez, el equipo del CSIC desarrolla durante este junio una nueva campaña de excavaciones centrada en reconstruir la ocupación humana de estos puertos de altura, donde el pastoreo estacional ha dejado su huella a lo largo de los siglos.

El proyecto cumple diez años de trabajo en Babia, una línea de investigación orientada a comprender cómo las comunidades humanas han transformado los paisajes de montaña mediante el uso ganadero, especialmente a través de la trashumancia.

En esta campaña, los investigadores ponen el foco en las ocupaciones de época moderna vinculadas a la llegada estacional de rebaños de ovejas merinas procedentes de Extremadura, un sistema de explotación ganadera que articuló durante siglos amplios territorios de la Península Ibérica.

Además, el equipo continuará explorando nuevas áreas en busca de evidencias más antiguas, con especial interés en los pastores del Neolítico, cuyas huellas ya fueron documentadas en campañas anteriores en el entorno de la laguna de Las Verdes.

La jornada de puertas abiertas permitirá a los visitantes conocer de primera mano las técnicas arqueológicas empleadas, los restos hallados y la interpretación histórica de este espacio de montaña, donde se combinan investigaciones sobre cultura material, usos del territorio y evolución del paisaje.

El yacimiento se encuentra en un entorno de alta montaña, lo que condiciona el acceso. Desde Torre de Babia, el recorrido a pie hasta la majada tiene una duración aproximada de una hora y media y transcurre por una pista ganadera que conduce hacia la laguna de Las Verdes.

Desde la organización recomiendan a los asistentes planificar la ruta con antelación y acudir con equipamiento adecuado, como calzado cómodo, agua, protección solar y ropa adaptada a condiciones meteorológicas variables.

El CSIC recuerda que la actividad se desarrolla dentro de un espacio natural protegido, por lo que es necesario respetar la normativa ambiental y las señalizaciones existentes.

Quienes lo deseen podrán completar la jornada con la subida a la laguna de Las Verdes, situada a unos veinte minutos por encima del yacimiento, en un recorrido que combina divulgación científica y experiencia en la montaña.

La iniciativa se enmarca en el programa europeo Cultur-Monts y cuenta con la colaboración de distintas instituciones, con el objetivo de acercar la investigación arqueológica a la ciudadanía y poner en valor el patrimonio cultural vinculado a los paisajes de montaña.

Con esta apertura, el INCIPIT-CSIC refuerza su apuesta por la divulgación y la participación pública en la ciencia, mostrando cómo los trabajos arqueológicos permiten reconstruir la relación histórica entre las sociedades humanas y su entorno natural en enclaves como Babia.