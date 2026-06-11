Laboratorio móvil de análisis del patrimonio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha adquirido y equipado un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio, que ya se encuentra en servicio en el recién ampliado y reformado Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha llevado a cabo esta actuación en el marco del proyecto KHN Retech, que la Junta lidera en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia.

Esta iniciativa parte del principio de que los mecanismos de gestión del patrimonio cultural basados en herramientas digitales se revelan como claves de eficiencia y sostenibilidad a largo plazo y en todo el ámbito territorial. Por ello, al obtener datos in situ, pueden ser utilizados posteriormente para dos objetivos que pueden actuar de forma complementaria en los sistemas de gestión de patrimonio cultural: el desarrollo de gemelos digitales y la realización de ensayos experimentales de nuevas técnicas de conservación. Además, se colaborará con el ecosistema cultural de Castilla y León.