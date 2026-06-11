Ensemble Musicantes, en Valdavida

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La iglesia de Valdavida acogerá un concierto del grupo Ensemble Musicantes. El recital será el viernes, 19 de junio, a las 19.00 h. y forma parte de las actividades de divulgación del proyecto Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León, desarrollado por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa, gracias al respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diócesis de León y la Diputación Provincial, a través del Instituto Leonés de la Cultura. El acceso será libre hasta completar aforo.