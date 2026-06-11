Antonio Tocornal gana el premio Monteleón de novela corta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El certamen de Novela Corta ya tiene ganador. Se trata de Antonio Tocornal Blanco, natural de Cádiz, residente en las Islas Baleares, autor de la novela Morir a solas (ejercicio de taller). La obra resulta premiada porque el Jurado Calificador entiende que se trata de una «novela estructurada en capítulos que tienen vida propia, pero hilvanados por el tacto y la visión sin florituras de la muerte. La narración, a modo de aquel diario que escribió Anne Frank, desmenuza el alma de los personajes desde una mirada adolescente, barnizada de crudeza y de ternura.

El lenguaje es cercano y verosímil y nos ofrece luminosas metáforas que engalanan el texto, como un perfume que desea ocultar la peste. Deambulan por sus páginas personajes entrañables, individuos repugnantes, espíritus solos y todos lo hacen ante los ojos de esa muchacha, que se hace protagonista sin desearlo siquiera. El autor nos propone un recorrido vital, mostrando lo áspero y lo cómico que conforman la vida de unos sujetos que, como todo el mundo, morirán solos». El ganador del certamen de la presente edición cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y, tras una larga temporada en París, se instaló definitivamente en Mallorca.

El jurado estuvo compuesto por Antonio Toribios García, Francisco Javier Sachez García y Ángela Díaz-Caneja González. La Fundación recibió 630 obras desde más de 30 países. La entrega del premio, dotado con 6.000 euros y 25 ejemplares de la edición de la obra ganadora a cargo de Eolas Ediciones, tendrá lugar en el último trimestre del presente año, en la celebración del IV Encuentro Monteleón con el autor.