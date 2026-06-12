Inician la declaración de la Vía de la Plata como BIC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para declarar la Calzada de la Plata y los itinerarios históricos que conectan las ciudades romanas de Mérida (Emérita Augusta) y Astorga (Astúrica Augusta) a su paso por la comunidad como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Vía Histórica, según publica este jueves el boletín oficial de la comunidad, el Bocyl.

Se trata del primer paso administrativo para la protección integral de uno de los ejes históricos más relevantes de la Península Ibérica, tanto por su origen romano como por su evolución posterior y su uso continuado a lo largo de los siglos.

El expediente destaca que la conocida como Vía o Calzada de la Plata no responde a un único trazado homogéneo, sino a un conjunto de itinerarios que, de forma diacrónica, han configurado una red de comunicaciones de sur a norte en el occidente peninsular. Tradicionalmente considerada como una vía única en la literatura científica, los estudios históricos, arqueológicos y toponímicos han permitido identificar distintos recorridos asociados a esta denominación, cuya delimitación se ha basado en fuentes epigráficas, documentación cartográfica y fotografías aéreas, entre otros elementos.

Todos estos trazados son los que ahora pretende proteger la Junta dentro de un mismo expediente, atendiendo a su valor histórico, cultural y territorial.

El origen de estos itinerarios se remonta al siglo I, tras la conquista romana del norte peninsular, cuando se estableció la conexión entre Mérida y Astorga como parte de la organización imperial del territorio.

Sin embargo, la resolución subraya que su uso no se limitó a la época clásica. A lo largo de la Edad Media y Moderna, estos caminos fueron modificando sus trazados y funciones, adquiriendo nuevos significados económicos y culturales.

En la Baja Edad Media, parte de estos recorridos se integraron en la red de vías pecuarias, especialmente como tramo de la Cañada Real de La Vizana, una de las principales rutas de la trashumancia entre Extremadura y las montañas del noroeste peninsular, cuyo uso ha perdurado hasta la actualidad.

preservar y valorar

Además, desde el siglo XII, la Vía de la Plata ha funcionado también como uno de los caminos de peregrinación a Santiago de Compostela, enlazando en Astorga con el Camino Francés y consolidándose como una de las rutas jacobeas más importantes del sur peninsular. Su reconocimiento permitirá preservar no solo los restos materiales vinculados a la calzada romana, sino también el conjunto de valores asociados a los distintos usos históricos del itinerario, desde su función logística en época romana hasta su papel en la trashumancia y las peregrinaciones.