Ayllón presenta la historia del Cid sin prejuicios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mirada del Cid, de José Ramón Ayllón, llega a las librerías con Homo Legens: no una biografía más del Campeador, sino una lectura de la historia de España a través de la forma en que sus hombres han mirado el mundo, el deber y el destino.

Cada época elige a sus héroes, y al elegirlos se retrata. Rodrigo Díaz de Vivar lleva nueve siglos siendo el espejo en que España se reconoce o del que reniega, según el ánimo del momento. Hoy, cuando el pasado nacional se discute más que se conoce, José Ramón Ayllón propone algo distinto a la polémica: volver a mirar.

La mirada del Cid sobrevuela una España y una Europa en el corazón de la Edad Media y enmarca al Campeador en la pugna interminable entre moros y cristianos. Con estilo divulgativo, el libro recoge las conclusiones de los investigadores más acreditados y deja hablar al Cantar que convirtió a Rodrigo en uno de los españoles más universales. No necesita la ficción novelesca para seducir: le basta la realidad histórica.

Lo que Ayllón pone sobre la mesa no es un dato erudito, sino una clave de lectura: el Cid fue un desterrado que logró lo imposible, derrotar a los almorávides, sin dejar de ser leal al rey que lo había repudiado.

Lealtad y mesura ante la injusticia: por eso, sostiene el autor, el Campeador sigue siendo un modelo cívico plenamente vigente, también para los jóvenes de ahora que aprenden a leer la historia sin los prejuicios del siglo XXI.