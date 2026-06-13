Trío de jazz en la galería de arte Ármaga, León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La galería Ármaga de León será escenario este sábado de una nueva propuesta musical que une arte contemporáneo y jazz en directo. A partir de las 12.30 horas, el espacio acogerá la actuación del Trío de Jazz formado por la vocalista Cova Villegas, el saxofonista Ildefonso Rodríguez y el guitarrista Gonzalo Ordás, tres nombres habituales dentro de la escena musical leonesa vinculada a la improvisación y la experimentación sonora. El concierto se presenta como una experiencia íntima en formato reducido, donde la interacción entre los tres músicos cobra un papel central. La voz, el saxofón y la guitarra dialogarán en tiempo real, explorando estructuras abiertas y momentos de improvisación que son característicos del lenguaje del jazz contemporáneo. Lejos de un repertorio cerrado o estrictamente predefinido, la propuesta se basa en la creación en directo, haciendo de cada interpretación un evento único. Cova Villegas es una de las voces más reconocidas del panorama jazzístico y de la música improvisada en el norte de España, con una trayectoria marcada por proyectos que transitan entre el jazz, la experimentación vocal y la música contemporánea. Por su parte, Ildefonso Rodríguez, saxofonista y compositor, ha desarrollado una carrera estrechamente ligada al free jazz y a la música de vanguardia, siendo una figura clave en la difusión de este tipo de lenguajes en León. Completa el trío el guitarrista Gonzalo Ordás, músico versátil con presencia en múltiples proyectos que combinan jazz, improvisación libre y otras influencias estilísticas. El concierto se enmarca así en una mañana cultural que invita a disfrutar del jazz en un contexto cercano, donde la música dialoga con el espacio.