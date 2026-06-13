Monoloco Fest celebra su último día: todas las fotos

El festival de Monoloco ha dado por concluida su décima edición. Este 12 y 13 de junio miles de jóvenes se congregaron en torno al Palacio de Exposiciones para disfrutar de dos jornadas de música de todo tipo, desde pop hasta rap. El día 12 fue un día con controversias por la cancelación de Kaydy Cain que no pudo actuar por un accidente de su equipo, pero todo quedó, por suerte, en un susto.
El 13 de junio, nuevamente miles de personas se acercaron para disfrutar de actuaciones de cantantes tan conocidos como Leyre Martínez, Álvaro de Luna o Saiko, entre otros muchos artistas que fueron participes en la jornada del sábado. A pesar de que hubo gran afluencia, también hay que incidir en que en la mñana del sábado, todavía quedaban las últimas entradas para poder asistir, lo que indicaba que no se esperaba un lleno absoluto, aunque sí mucha cantidad de personas.
La organización y el festival concurrio con total normalidad entre un público que pudo disfrutar de la música de varios artistas, con una meteorología que ayudó, aunque en ratos con demasiado calor, pero fueron dos días que lo consolidaron.
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día
ANGELOPEZ; Ángelopez
Monoloco Fest celebra su último día