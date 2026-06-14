Sahagún vibra con el toreo de la joven promesa Ismael Martín

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

La plaza de toros de Sahagún volvió a convertirse este sábado en uno de los principales focos de atención de las fiestas patronales con una corrida que respondió a las expectativas generadas por un cartel de notable categoría y una ganadería de garantías. Ante cerca de tres cuartos de entrada y en una jornada marcada por las altas temperaturas, los aficionados que acudieron al coso sahagunino disfrutaron de un festejo que dejó un balance muy positivo tanto por el juego ofrecido por los toros de Valdellán como por la entrega de los tres matadores anunciados: El Cid, Álvaro Lorenzo e Ismael Martín.

El único contratiempo de la tarde llegó con el sexto toro. Nada más abandonar los corrales, el astado sufrió un percance al arrancarse el cuerno derecho. Aunque inicialmente el pitón quedó parcialmente colgando, terminó desprendiéndose por completo cuando el toro acudió al caballo, circunstancia que obligó a devolverlo a los corrales. En su lugar se lidió un sobrero quinqueño que superaba ampliamente los 600 kilos y que acabaría teniendo un papel protagonista en el desenlace del festejo.

En el apartado artístico, los tres toreros mostraron disposición y ganas de agradar al respetable. El veterano El Cid, vestido de tabaco y oro, dejó muestras de su experiencia y oficio durante toda la tarde. Por su parte, Álvaro Lorenzo, que compareció con un elegante traje turquesa y oro, firmó una actuación destacada. El torero manchego mostró firmeza y buen concepto tanto con el capote como con la muleta, conectando por momentos con los tendidos gracias a una labor de notable entrega. Su mejor actuación llegó frente al quinto toro de la tarde, una faena que fue reconocida por el público y que terminó con la concesión de una oreja. Sin embargo, el nombre propio de la tarde fue el de Ismael Martín. El salmantino, vestido de rojo y oro, se erigió en el gran triunfador del festejo gracias a una actuación completa que destacó en todas las facetas de la lidia. Desde los primeros compases dejó patente su disposición, brillando tanto con el capote como con la muleta y mostrando una conexión especial con los aficionados presentes en la plaza.

Uno de los momentos más celebrados llegó durante el tercio de banderillas. Ismael Martín decidió colocar los palos a los dos toros de su lote, protagonizando una actuación muy aplaudida por los espectadores. Su facilidad, exposición y espectacularidad en esta suerte despertaron el reconocimiento unánime de los tendidos, hasta el punto de que muchos aficionados coincidieron en señalar que su actuación estuvo a la altura de los mejores banderilleros del panorama taurino actual. En el primer toro de su lote, tercero de la tarde, consiguió cortar una oreja. Pero su gran momento llegaría frente al sobrero, donde Ismael Martín volvió a exhibir su mejor versión y culminó una actuación rotunda que le permitió cortar dos orejas, cerrando así una tarde triunfal.

Una plaza que contaba con casi la totalidad de asientos ocupados vio a Ismael Martín triunfar. Además, el torero recibió el cariño del respetable