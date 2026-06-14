Una eucaristía por el centenario de Gaudí en la Catedral de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Santa Iglesia Catedral de León celebrará el próximo jueves 18 de junio de 2026, a las 20.30 horas, una Solemne Eucaristía con motivo del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, una de las figuras más universales de la arquitectura y autor de algunas de las obras más emblemáticas, admiradas y visitadas del patrimonio arquitectónico mundial.

La celebración estará presidida por Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de León, y constituirá uno de los actos más significativos organizados en León para recordar el centenario de la muerte del arquitecto catalán, cuya obra continúa siendo referencia mundial por su originalidad artística, su profunda inspiración cristiana y su extraordinaria aportación a la arquitectura religiosa. La elección de la Catedral de León como escenario de esta conmemoración posee una significación especial por los vínculos históricos que unieron a Gaudí con la ciudad y con el primer templo de la diócesis. Durante los años en que trabajó en el cercano Palacio Episcopal de Astorga y, posteriormente, en la Casa Botines, Gaudí visitó con frecuencia León y mantuvo una estrecha relación con la Catedral, una de las grandes obras maestras del gótico europeo.