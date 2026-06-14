La Fundación Eutherpe, en León, suena a Alessandra Ragno

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La pianista italiana Alessandra Ragno será la protagonista del concierto programado para el próximo domingo 14 de septiembre en la Sala Eutherpe, donde ofrecerá un exigente recital que recorrerá algunas de las páginas más destacadas del repertorio pianístico europeo, desde el clasicismo de Mozart hasta el romanticismo de Chopin y las sonoridades más personales de Scriabin y Bortkiewicz. Nacida en Bari en el año 2000, Ragno comenzó a estudiar piano a la temprana edad de tres años. Su formación académica y artística ha estado marcada por la excelencia, consolidándose como una de las jóvenes intérpretes italianas con mayor proyección internacional. Actualmente continúa perfeccionando su técnica y visión musical bajo la tutela del maestro Pasquale Iannone, combinando su actividad como solista con una intensa dedicación a la música de cámara y a la enseñanza. Su trayectoria ha experimentado un importante impulso en los últimos años. En 2025 debutó como solista con orquesta en Oporto interpretando el Concierto para piano nº 2, op. 18 de Serguéi Rajmáninov junto a la Orquestra Clássica da Feup, bajo la dirección de Tiago Moreira da Silva. Más reciente, en febrero de 2026, fue invitada a participar en el Festival Portuscal de Oporto, donde compartió escenario con destacados músicos de reconocimiento internacional. En el ámbito académico, la pianista obtuvo en 2024 el Diploma Académico de II Nivel en Piano con especialización en solista en el Conservatorio de Bari, logrando la máxima calificación y matrícula de honor bajo la dirección de Michele Pentrella. Un año después con la máxima calificación, el Diploma Académico de II Nivel en Música de Cámara.