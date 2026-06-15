Cecilia Eudave presenta en la librería leonesa Literatessen su último libro

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La narradora y ensayista mexicana Cecilia Eudave presentará este lunes a las 20.00 horas su último libro, Técnicamente humanos, en la librería Literatessen. El acto contará con la participación de la profesora y directora de la colección «Las puertas de lo posible», Natalia Álvarez Méndez. La obra ha sido publicada por Eolas Ediciones y se presenta en una edición conmemorativa e ilustrada que recupera uno de los textos clave en la trayectoria de la autora. Cecilia Eudave, doctora en Lenguas Romances por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, es profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Su obra abarca cuento, novela, microrrelato, literatura infantil y ensayo, y ha sido traducida a múltiples idiomas, entre ellos japonés, chino, coreano, italiano, inglés y francés. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio de Novela Corta Juan García Ponce (2008) y una mención honorífica en los International Latino Book Awards por Técnicamente humanos y otras historias extraviadas. Su obra ha sido incluida en numerosas antologías internacionales y es considerada una de las voces más relevantes de la narrativa de lo fantástico en lengua española. Técnicamente humanos se presenta como una obra que combina reflexión intelectual, humor y exploración de lo insólito. Según la edición, el libro plantea un universo narrativo en el que lo cotidiano se mezcla con lo extraño, ofreciendo una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.

La propia presentación destaca cómo la obra aborda la tensión entre lo humano, lo tecnológico y lo emocional, construyendo relatos donde conviven lo paradójico, lo poético y lo inquietante.