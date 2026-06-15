Diario de León

Rodrigo Cuevas convierte León en capital del folk

Rodrigo Cuevas durante la actuación de ayer.

Rodrigo Cuevas durante la actuación de ayer.Ángelopez

Ismael García
Publicado por
Ismael G. Manjón
León

Creado:

Actualizado:

Rodrigo Cuevas volvió a demostrar en León por qué es uno de los artistas más singulares y celebrados de la escena actual. 

El concierto de esta noche se convirtió en una auténtica fiesta colectiva, donde la música y la tradición reinterpretada se mezclaron para dar lugar a una experiencia difícil de olvidar. Desde los primeros minutos, el público se entregó por completo a un espectáculo que va mucho más allá de un recital convencional.

Cuevas, con su habitual carisma y su capacidad para romper cualquier barrera entre escenario y grada, transformó el recinto en un espacio de celebración compartida. Cada canción fue recibida con ovaciones, bailes y una energía que fue creciendo hasta convertirse en euforia. 

León respondió con entusiasmo a un repertorio que combina raíz y modernidad, llevando la música tradicional asturiana a un lenguaje contemporáneo y profundamente festivo. El artista supo jugar con los ritmos, los silencios y la interacción con el público, creando momentos de complicidad que hicieron del concierto algo cercano, casi íntimo, a pesar de la multitud.

tracking