Rodrigo Cuevas convierte León en capital del folk

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Rodrigo Cuevas volvió a demostrar en León por qué es uno de los artistas más singulares y celebrados de la escena actual.

El concierto de esta noche se convirtió en una auténtica fiesta colectiva, donde la música y la tradición reinterpretada se mezclaron para dar lugar a una experiencia difícil de olvidar. Desde los primeros minutos, el público se entregó por completo a un espectáculo que va mucho más allá de un recital convencional.

Cuevas, con su habitual carisma y su capacidad para romper cualquier barrera entre escenario y grada, transformó el recinto en un espacio de celebración compartida. Cada canción fue recibida con ovaciones, bailes y una energía que fue creciendo hasta convertirse en euforia.

León respondió con entusiasmo a un repertorio que combina raíz y modernidad, llevando la música tradicional asturiana a un lenguaje contemporáneo y profundamente festivo. El artista supo jugar con los ritmos, los silencios y la interacción con el público, creando momentos de complicidad que hicieron del concierto algo cercano, casi íntimo, a pesar de la multitud.