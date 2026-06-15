El futuro de 'Ad Legionem', en manos del Ayuntamiento de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El yacimiento arqueológico romano de Puente Castro, conocido como Ad Legionem continúa en las miradas de Promonumenta. Este diario ya avanzó el pasado 4 de mayo, que esta asociación lo que quiere es convertir este espacio en un parque arqueológico, es decir, un centro de investigación especializada que sería pionera en el mundo. Esta iniciativa ya ha sido llevada a las instituciones. Marina Sánchez, presidenta de Promonumenta ha declarado que ya han enviado una moción, tanto al Ayuntamiento de León como a todos los partidos que lo componen, para "crear conciencia y que valoren el patrimonio cultural que existe en nuestra provincia".

Esta iniciativa, como ha declarado hoy la presidenta de la asociación, no solo está apoyado por los más de 600 socios que tiene, sino que ha insistido en que "alcaldes como los de Lugo y de varias ciudades españolas más, responsables arqueológicos de zonas tan importantes como Cartagena o Mérida e incluso expertos internacionales han mostrado su apoyo a esta propuesta y el rechazo a la carretera porque saben que se puede rodear y no traspasar".

Además, entre los apoyos más destacados que está teniendo esta propuesta, está la conocida Hispania Nostra, que, además, realizará una ponencia próximamente en León sobre el patrimonio y, por supuesto, la Comisión Europea que parece ser que también apoya esta propuesta.

Un centro de investigación

La propuesta de Ad Legionem consta de varias fases: lo primero que se quiere hacer es delimitar con exactitud todo el espacio que ocupa el yacimiento, ya que es imprescindible conocer hasta dónde llega el yacimiento. Para ello, se pide realizar un estudio con georradar a través de una contrata a una empresa especializada en arqueología para realizarlo. Por último, en la propuesta se quiere que dicho espacio sea un parque arqueológico, es decir, un centro de investigación, que le sirva también a la Universidad y que tenga un centro de recepción de visitantes, una excavación en vivo, una escuela de excavación porque hay mucho material que descubrir y con las tecnologías modernas van a dar datos que hoy en día no se han encontrado todavía.

Por el momento, entre todos los partidos representados en el Ayuntamiento de León, el que más apoya esta iniciativa es la UPL que, parece ser, ya no considera tan importante la conexión que se quiere realizar pasando por encima de los restos arqueológicos.

Como conclusión, Marina Sánchez ha querido insistir que "existe un riesgo inminente de destrucción por el trazado de una carretera de cuatro carriles en bien único en la Península Ibérica y contamos con el respaldo de Hispania Nostra y de la Comisión Europea".

Ahora, con esta propuesta en activo y ya presentada, queda saber la posición del Ayuntamiento de León sobre el futuro que le espera a este yacimiento arqueológico único en España.