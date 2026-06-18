El talento de Sietze de Vries, este viernes en la Catedral

La Catedral de León acoge este viernes día 19 a las 20.30 horas el concierto de clausura del ciclo ‘Primavera Organística en la Catedral, un recital que estará a cargo de músico y organista holandés Sietze de Vries para poner el broche a esta iniciativa del Cabildo que comenzaba el pasado día 13 de marzo con el intérprete británico Ben Bloor, y que ha continuado con otras dos citas a cargo de los organistas Ángel Montero y Carlos Bollo.

Cuatro conciertos en el primer templo diocesano en un ciclo que también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de León y que ha incluido también una nueva edición de la actividad ‘Liturgia, Palabra y Música’, iniciativa promovida por el Cabildo y que se desarrolló regularmente desde la inauguración y bendición del nuevo órgano del primer templo diocesano en 2013 hasta el año 2019, con el objetivo de poner en valor el nuevo órgano Klais y realzar las actividades litúrgicas y la proclamación de la Palabra, y que se retomaba en 2025 en el Tiempo de Cuaresma.

Para este concierto de clausura de ‘Primavera Organística en la Catedral, con entrada libre, el intérprete Sietze de Vries ha preparado un programa de mano que se abrirá con ‘Improvisación: Preludio, Partita y Fuga en estilo barroco’, para dar paso a las partituras de Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Fantasía en sol menor, BWV 542/I‘, ‘Schmücke dich, o liebe Seele à 2 claviers et pédale, BWV 654’, ‘Fuga en sol menor, BWV 542II’. Seguirá el concierto con la obra de Gabriel Fauré (1845-1924) ‘Sicilienne de la suite Pelléas et Mélisande, op. 80’ y con las piezas de Maurice Ravel (1875-1937) ‘Rigaudon (de Le Tombeau de Couperin)’ y ‘Pavane pour une infante défunte’, para concluir con ‘Improvisación en estilo romántico’ por Sietze de Vries.

Además de este concierto de clausura del ciclo ‘Primavera Organística en la Catedral, Sietze de Vries ofrecerá el sábado día 20 a las 20:30 horas en la Iglesia de Santa Marina la Real otro concierto de órgano bajo el título ‘Ars improvisandi’.+

Sietze de Vries es organista de la Iglesia de San Martín (Martinikerk) de la ciudad holandesa de Groningen, profesor de órgano y de teoría en el Conservatorio Prins Claus de dicha ciudad, y desarrolla una intensa actividad internacional como organista concertista. El eje central de su actividad es el arte de la improvisación, en combinación con órganos antiguos. El propio Sietze de Vries estudió con Wim van Beek, Jan Jongepier y Jos van der Kooy, entre otros. Ha ganado 15 premios en concursos de órgano, entre ellos «l'Europe & l'Orgue» y el Concurso Internacional de Improvisación de Haarlem. Como intérprete muy solicitado, profesor, miembro de jurados y conferenciante, Sietze de Vries no solo viaja por toda Europa, sino que su ámbito de trabajo se extiende también a EE. UU., Canadá, Rusia, Australia y Sudáfrica. Como acompañante en la Koorschool Noord Nederland, colabora con su mujer, la directora de coro Sonja de Vries. El coro de niñas de Roden goza de una reputación excelente como embajador de la música sacra anglicana, pero también por su compromiso con el fomento del talento juvenil. Además de las actividades mencionadas, Sietze de Vries ejerce como editor de la revista ‘Het Orgel’ y escribe con frecuencia sobre improvisación, construcción de órganos y música sacra.