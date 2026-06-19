Tilín Telón Teatro pone en escena 'Urraca I, la reina descalza' en el claustro de San Isidoro de León

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La compañía de teatro amateur Tilín Telón de Azadinos pone en escena este viernes 19 de junio la obra 'Urraca I, la reina descalza', en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro de la capital, a las 21.30 horas.

Obra del escritor leonés José María Fernández Chimeno, la puesta en escena incluirá la presencia de los pendones de las cuatro localidades del Ayuntamiento de Sariegos y música medieval en directo a cargo de la sección musical de Tilín Telón, su grupo Ensemble sine Pudore. Como colofón, las Leonas del Santo Grial ofrecerán una coreografía ambientada en la Edad Media.

El acceso al recinto, con entrada libre, se hará desde la plaza de Santo Martino y se recomienda acudir con tiempo porque se espera completar el aforo antes de la hora prevista para el comienzo de la representación.