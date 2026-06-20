Retablos de la vida de León

Desde 2020 la Asociación Balle de Scapa ha apostado todo por la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León. Y sus frutos se traducen en que se ha convertido en una de las propuestas culturales más interesantes de la provincia además de una oportunidad de desarrollo turístico y socioeconómico del siempre necesitado mundo rural de la provincia. Como las restauraciones de estas obras de arte son una de las claves, el empeño es perceptible cuando la puesta en valor de su conjunto se basa en el rescate de estas piezas únicas. Recientemente, estas recuperaciones se han materializado en el Retablo de San Sebastián en Valdavida, el de la Virgen del Rosario, en Celada, Retablo de la Santa Generación de Joara y Calvario, ambos del siglo XVI, en la iglesia de San Andrés de Joara. En concreto la restauración del Retablo de la Virgen del Rosario en Celada ha corrido a cargo de Anabel Martínez y Verena Vidal. Por su parte, Retablo de la Santa Generación de Joara y Calvario ha sido llevado a cabo en el taller de restauración del Museo Diocesano de León. Y Juan Alba Álvarez ha sido el restaurador del retablo de San Sebastián en Valdavida. La iglesia de la localidad leonesa de Valdavida, en el término municipal de Villaselán, acogerá el próximo viernes, 19 de junio, a partir de las 19:00 horas, un concierto del grupo Ensemble Musicantes, enmarcado dentro de las actividades de divulgación del proyecto «Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León», desarrollado por la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa, con el respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y la colaboración con la Diócesis de León. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 232.441 euros, de los que la Dirección General de Patrimonio aporta 142.199. Entre sus principales desafíos está la redacción de un programa de gestión y un plan de acción que permitan consolidar la ruta de los retablos renacentistas del este de León, como un itinerario cultural sostenible y enriquecedor para el territorio, además de fomentar la implicación y la participación ciudadana con actividades como el recital de Valdavida.

La Asociación Cultural Balle de Scapa, nació en mayo 2011 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, con el fin de dinamizar la vida cultural, recuperar las tradiciones locales, promover actividades tanto culturales como de ocio y sociales, y servir de punto de encuentro para los participantes en dichas actividades, en el marco territorial del entorno de la localidad de Valdescapa de Cea (Villazanzo de Valderaduey, León), quedando inscrita con el nº 4405 en la Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y León. Tal. Como se recoge en el Título II de sus Estatutos, para el cumplimiento de sus fines, la Asociación realiza actividades variadas, tales como conferencias, fiestas, encuentros poéticos, conciertos, obras de teatro, etc.