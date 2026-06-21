Los escritores españoles, con tres leoneses entre sus filas, claman contra la despoblación

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Hay territorios que resisten en silencio. Comarcas enteras donde las escuelas cierran, los consultorios reducen horarios y las calles, poco a poco, se quedan sin voces. Pueblos que observan cómo el tiempo parece detenerse mientras la población disminuye año tras año. Frente a esa realidad, la literatura ha decidido tomar la palabra. Ese es el espíritu de Todavía, un proyecto editorial impulsado por la Editorial Páramo que reúne a 28 escritores y escritoras vinculados a distintos territorios de la denominada España vaciada con un objetivo tan literario como político: reivindicar la supervivencia de la España interior y recordar que, pese al abandono institucional y la pérdida constante de habitantes, estos territorios siguen vivos.

Entre los autores que participan en esta iniciativa figuran tres destacados nombres de las letras leonesas: José María Merino, Sol Gómez Arteaga y Vicente Muñoz Álvarez, quienes han escrito relatos inéditos expresamente para formar parte de una obra que pretende convertirse en altavoz de una realidad frecuentemente ignorada. La propuesta, presentada recientemente por la Editorial Páramo, ha despertado un notable interés desde sus primeros pasos. Apenas 24 horas después de iniciar su campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami, el proyecto había conseguido superar los mil euros de financiación, una cifra que confirma el respaldo social hacia una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente literario.

Porque Todavía no es únicamente un libro de relatos. Es también una declaración colectiva y una llamada de atención dirigida a quienes toman decisiones sobre el futuro del territorio. La editorial ha ideado para ello una fórmula singular: cada persona que participe como mecenas recibirá un ejemplar de la obra y podrá elegir a qué representante político o económico desea que se envíe un segundo ejemplar acompañado de una carta firmada en su nombre. La intención es clara. Hacer llegar estas historias a los despachos donde se diseñan políticas públicas y donde, en buena medida, se decide el porvenir de miles de pueblos. «Quieran o no quieran, tendrán que leernos», sostienen desde la editorial, convencidos de que la literatura puede convertirse en una herramienta de presión simbólica capaz de generar reflexión y debate. El libro reunirá voces procedentes de numerosos rincones del interior peninsular. Junto a los autores leoneses participan escritores de Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza, conformando un mosaico narrativo que recorre buena parte de la geografía de la España interior. Cada relato ofrecerá una mirada distinta sobre el territorio. Habrá espacio para la memoria, la nostalgia y la reivindicación, pero también para el humor, la crítica e incluso la autocrítica. Los textos abordarán la complejidad de vivir, permanecer o regresar a unos lugares que durante décadas han visto cómo sus habitantes emigraban y cómo disminuían las oportunidades.

Desde la editorial subrayan, además, que el proyecto pretende reivindicar no solo el territorio, sino también a quienes escriben desde él. Muchos de estos autores desarrollan su trayectoria lejos de los grandes centros culturales y de los principales circuitos de difusión literaria, circunstancia que, consideran, no ha impedido la aparición de una literatura de enorme calidad y personalidad propia. Porque los autores de este libro parecen responder con una sola palabra: todavía.

El libro se compone de 28 relatos cortos escritos por diferentes autores pertenecientes a zonas de España donde la despoblación manda