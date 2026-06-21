La pianista Matilda Bezerra Santos, lista para actuar en Eutherpe

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La Sala Eutherpe de León acogerá el próximo domingo 21 de septiembre, a las 19.30 horas, un nuevo recital protagonizado por la pianista portuguesa Matilda Bezerra Santos, una joven intérprete que, a pesar de su juventud, ya ha desarrollado una destacada trayectoria artística en escenarios de distintos países europeos.

Como es habitual, el concierto se celebrará en la Sala Eutherpe y la entrada tendrá un coste de cinco euros en concepto de donativo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y otros costes derivados de la organización de estos ciclos musicales. Los menores de edad podrán acceder gratuitamente.

Nacida en Oporto en 2005, Matilda Bezerra Santos inició su formación musical junto a Manuel Araújo en Musical Arts y en la Academia Internacional de Música 'Aquiles Delle Vigne', además de cursar los estudios de piano en el Conservatorio de Música de Oporto. Actualmente ultima sus estudios superiores en Musical Arts bajo la dirección del prestigioso pianista y concertista internacional Josu de Solaun.

A lo largo de su formación ha perfeccionado su técnica con reconocidos pianistas y pedagogos internacionales como Aquiles Delle Vigne, Emanuel Krasovsky, Gerlinde Otto, Daniel Rivera, Carles Marín o Luís Pipa, entre otros.

Su actividad concertística la ha llevado a actuar en Portugal, España y Austria, participando en escenarios y encuentros de referencia como el Ateneo de Madrid, la Fundación Eutherpe de León, el Coimbra World Piano Meeting, el Sardoal International Piano Meeting, el Wiener Musik Seminar, la Casa da Música de Oporto o el Convento São Francisco de Coímbra.

Su talento ha sido reconocido en numerosos concursos nacionales e internacionales, obteniendo premios en certámenes como el Sardoal Young Talent Award, el Radovljica International Piano Competition, el Val Tidone Young Talent Competition o los concursos Prémio Ilda Moura, Póvoa de Varzim, São Teotónio, Cidade do Fundão y Santa Cecília Junior de Oporto.