El pueblo de León donde las puertas son mucho más grandes de lo normal por una curiosa razón histórica

Las características puertas de Castrillo de los Polvazares reflejan el pasado comercial de la localidad: sus grandes dimensiones permitían la entrada de animales de carga y productos transportados por los maragatos.@desdeasturias

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos más fotografiados de León. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y su estrecha relación con el cocido maragato atraen cada año a miles de visitantes. Sin embargo, hay un detalle arquitectónico que llama especialmente la atención de quienes pasean por sus calles por primera vez: el tamaño de sus puertas.

Los grandes portones de madera que se repiten en buena parte de las viviendas no son una casualidad ni una cuestión estética. Detrás de ellos se esconde una parte fundamental de la historia de la comarca maragata y de la actividad económica que convirtió a este enclave en un punto estratégico durante siglos.

Castrillo de los Polvazares conserva la huella de los antiguos maragatos

Según explica un creador de contenido especializado en divulgación rural que visitó recientemente la localidad, los maragatos desarrollaron una intensa actividad comercial vinculada al transporte de mercancías. Según explica el creador del vídeo, el pueblo funcionaba como un lugar donde se almacenaban materias primas vinculadas a la actividad comercial de los maragatos.

Esa actividad condicionó la propia configuración de las viviendas. Las casas no solo servían como residencia familiar, sino también como espacios vinculados al trabajo y al almacenamiento de mercancías.

Las grandes puertas de Castrillo de los Polvazares tenían una función práctica

La explicación de estos enormes portones está directamente relacionada con la llegada constante de animales de carga y mercancías.

Según explica el vídeo, los portones permitían la entrada de los caballos que llegaban con las mercancías. Gracias a estos amplios accesos era posible introducir mercancías en patios y dependencias interiores donde podían almacenarse antes de continuar su recorrido.

Por ese motivo, muchas de las puertas tradicionales de Castrillo presentan un tamaño muy superior al habitual en otros pueblos de la provincia de León. Este rasgo arquitectónico se ha convertido con el paso del tiempo en una de las señas de identidad más reconocibles del municipio.

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Castrillo de los Polvazares es mucho más que el cocido maragato

La gastronomía sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de la localidad. Muchos viajeros llegan atraídos por la fama del cocido maragato, una de las recetas más emblemáticas de la cocina leonesa.

Sin embargo, recorrer sus calles también permite descubrir numerosos detalles que ayudan a comprender mejor la historia de la comarca. Las fachadas de piedra, los patios interiores y los característicos portones forman parte de un conjunto arquitectónico que refleja la importancia que tuvo el comercio para los habitantes de la zona.

Cada una de esas puertas recuerda una época en la que los arrieros maragatos recorrían largas distancias transportando mercancías y convirtiendo a Castrillo de los Polvazares en uno de los pueblos más singulares de León.

Hoy esos grandes portones continúan formando parte del paisaje urbano y siguen despertando la curiosidad de quienes visitan una de las localidades con más encanto de Castilla y León.