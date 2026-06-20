El puente colgante de León que cruza el río Torío y se ha convertido en uno de los rincones más curiosos de la provincia

El puente colgante de La Flecha de Torío, inaugurado en 2010 tras la rehabilitación de un paso anterior, sigue siendo uno de los rincones más singulares del valle del ToríoWikiloc - José Rey Martín

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay lugares que pasan desapercibidos hasta que alguien decide detenerse. A apenas veinte kilómetros de León capital, junto al río Torío, una singular pasarela de madera se ha convertido en uno de esos rincones capaces de sorprender incluso a quienes recorren con frecuencia la provincia.

Se trata del puente colgante de La Flecha de Torío, una estructura que cruza el río en un entorno marcado por la tranquilidad del valle y el paisaje característico de esta zona del municipio de Garrafe de Torío.

El puente colgante de La Flecha de Torío es uno de los lugares más llamativos del valle

El actual puente colgante fue inaugurado en 2010 tras el acondicionamiento de un paso anterior que existía en la zona. La estructura atrae la atención de quienes recorren esta zona del valle del Torío.

La estructura se encuentra al final del camino que conecta varios pueblos del municipio y puede alcanzarse sin dificultad desde la localidad de La Flecha de Torío. Su integración en el paisaje hace que pase desapercibido para muchos visitantes que recorren el valle del Torío.

Sin embargo, quienes se acercan hasta él descubren una construcción singular suspendida sobre el río y rodeada por un entorno natural que invita al paseo.

Antes de llegar al puente aparece otro elemento curioso del recorrido. Se trata de la fuente conocida como «Reinu de Llión», inaugurada junto al puente en 2010 coincidiendo con el 1.100 aniversario de la fundación del Reino de León y con motivo de la festividad de Santa Lucía.

El camino que conduce hasta la estructura es utilizado habitualmente por vecinos y visitantes que recorren esta zona del valle. Además de las personas que cruzan el puente para contemplar el paisaje y el cauce del Torío, también es posible ver rebaños de ovejas utilizándolo durante las labores de pastoreo.

Ese uso cotidiano contribuye a mantener el carácter tradicional de un lugar que continúa formando parte de la vida diaria de la zona.

El puente colgante de La Flecha de Torío sigue despertando el interés de quienes lo descubren

La estructura destaca por su ubicación y por las vistas que ofrece sobre el río Torío y los montes cercanos. Su imagen se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de este pequeño enclave leonés.

La necesidad de mejorar algunos elementos de la estructura ha sido señalada en distintas ocasiones por personas vinculadas a la zona. Entre los aspectos señalados figuran el deterioro de algunos materiales y la necesidad de reforzar la seguridad del paso.

A pesar de ello, el puente colgante de La Flecha de Torío continúa siendo uno de esos rincones poco conocidos que permiten descubrir una perspectiva diferente del valle del Torío. Una construcción de madera que, más de una década después de su inauguración en 2010, sigue llamando la atención de quienes deciden acercarse hasta este singular paraje leonés.