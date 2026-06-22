Pollán anuncia una subvención de 200.000€ dirigida a Casa Botines Gaudí

El director de Casa Botines, Raúl Fernández Sobrino; el director general de Fundos, José Maria Viejo; El vicepresidente primero, Carlos Pollán; y el consejero de Cultura, José Alberto Díaz PicoDL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, aseguró este lunes que la forma de gobernar de Vox en el Ejecutivo autonómico pasa por escuchar «directamente» a la sociedad civil para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.

Pollán realizó estas declaraciones tras mantener reuniones con representantes de la Fundación Fundos y del Consejo de la Juventud de Castilla y León, encuentros que, según explicó, se enmarcan en la voluntad del Gobierno autonómico de mantener un contacto permanente con los diferentes colectivos sociales.

Además, el vicepresidente anunció la concesión de una subvención de 200.000 euros a la Fundación Fundos para impulsar el Museo Casa Botines de León, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La ayuda será aprobada próximamente por el Consejo de Gobierno.

Durante el encuentro con el Consejo de la Juventud, Pollán señaló que los representantes del organismo trasladaron al Ejecutivo autonómico sus principales inquietudes y retos. En este sentido, subrayó que uno de los objetivos prioritarios de la Junta es ofrecer oportunidades de futuro a los jóvenes para favorecer su permanencia en la Comunidad.

«Queremos que los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda, a un empleo estable y que puedan quedarse a vivir en la tierra de sus abuelos y sus padres», afirmó.

Asimismo, explicó que ambas partes abordaron posibles líneas de colaboración de cara a los Presupuestos de 2027, en cuya elaboración ya trabaja la Junta para presentarlos dentro de los plazos previstos.

«De aquí en adelante, de cara al proyecto de presupuestos, podremos trabajar directamente con el Consejo de la Juventud. El objetivo es que los jóvenes puedan tener un futuro en Castilla y León y desde la política tenemos que empezar a poner los medios para que eso sea posible», añadió.

Respecto a la Fundación Fundos, Pollán destacó su papel como institución de referencia en la conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, especialmente en la provincia de León.

El vicepresidente defendió la necesidad de recuperar una colaboración «intensa y fructífera» con la entidad, al considerar que la labor que desarrolla a través de sus museos y actividades culturales tiene un impacto positivo tanto en el patrimonio como en la economía provincial.

«La repercusión que tiene para la actividad económica de León merece que se retome una colaboración intensa y fructífera, porque lo que es bueno para ellos también será bueno para Castilla y León», sostuvo.

Por último, Pollán insistió en que el patrimonio histórico y artístico de la Comunidad merece «toda la intensidad de la acción de gobierno», especialmente desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

«Es uno de los grandes valores que tenemos en Castilla y León y debemos empeñarnos en que siga siendo así», concluyó.