'Operación Camarón 2' convierte Galicia y sus verbenas en marco de su nueva misión secreta

El equipo de producción se traslada a Santiago para rodar su secuela.XURXO MARTÍNEZ

Publicado por José Carlos Rodríguez Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

Galicia se ha convertido durante seis semanas en el escenario de 'Operación Camarón 2', la secuela de la comedia dirigida por Carlos Therón que traslada la acción desde Andalucía al universo de las orquestas y verbenas gallegas en una nueva investigación policial, con humor y música como ingredientes principales.

La película, escrita por Manuel Burque y Josep Gatell, recupera a Julián López y Carlos Librado 'Nene' como protagonistas, además de a Juanlu González y Xisco González; e incorpora a otros intérpretes como Diego Anido, María Pujalte, Alejandro Jato o Manuel Manquiña, entre otros.

La producción corre a cargo de Telecinco Cinema, junto a La Pepa PC, Maruxiña Film Company y Basque Film Services.

El rodaje ha tenido como centro de operaciones Santiago, con localizaciones en la Ciudad de la Cultura, Área Central o la Sala Capitol, lugar en el que han grabado este lunes y que la prensa ha podido visitar.

En su última semana de rodaje -seis en total- han rodado también en los municipios de Rianxo, Arteixo, Vedra, Redondela, Santa Comba, Cambados o Padrón, entre otras localizaciones.

"Rodar en Galicia era la exigencia del guion. La historia nos permitía venir aquí a explorar el mundo de las orquestas y nos hemos tirado de cabeza", explica Therón a EFE.

El director reconoce que la experiencia está siendo tan exigente como divertida y asegura que tanto la primera parte como la segunda "habla de peces fuera del agua, de gente que entra en un entorno que no conoce".

Tras convertirse en 2021 en la tercera película española más taquillera del año, con más de 600.000 espectadores, la segunda parte de 'Operación Camarón' arranca con sus protagonistas, Sebas y Lolo, separados tras los acontecimientos de la primera entrega.

Sin embargo, una nueva operación policial les obliga a abandonar el mundo del flamenco-trap gaditano para infiltrarse en una orquesta de verbenas gallega, 'Os Meteoros de Rianxo', y descubrir quién está detrás de una nueva droga sintética que preocupa a las autoridades.

"Ahora somos nosotros los que venimos de fuera a ver qué pasa aquí", resume Julián López, que ha destacado la oportunidad de reencontrarse con unos personajes que, asegura, "dan un paso más allá" hasta convertirse "casi en un monstruo de dos cabezas".

Para Carlos Librado 'Nene', la secuela ha sido una sorpresa tan inesperada como bienvenida: "La primera película funcionó muy bien y la seguimos disfrutando. Cuando nos dijeron que nos juntábamos otra vez, solo queríamos empezar", ha expresado, a la vez que ha alabado la gastronomía gallega, los paisajes y también la oportunidad de poder "huir del calor".

Más allá de la trama policial y el humor, el equipo subraya que Galicia no es únicamente un escenario, sino uno de los elementos centrales de la narración y según el guionista Manuel Burque, el objetivo ha sido "evitar" los tópicos.

"Lo que hemos buscado es deshacer los estereotipos de las orquestas y los estereotipos de los gallegos, romperlo todo", explica.

Según afirma, la película se acerca a una realidad profundamente arraigada en Galicia, como es la cultura de las fiestas y las verbenas: "Las orquestas gallegas no paran, tienen un día libre al mes. Queríamos reflejar esa cultura tal y como se vive de verdad aquí, con unos protagonistas que se enfrentan a ello", ha señalado.

El actor Alejandro Jato, que interpreta al cantante de una de las orquestas, considera que la película muestra una imagen menos habitual de Galicia, puesto que "normalmente las historias tienen mucho que ver con el narcotráfico y ciertos estereotipos" y en 'Operación Camarón 2' "aparece la retranca gallega, nuestra manera de comunicarnos y de entender el humor".