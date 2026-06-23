El Cocinero Funky estrena 'No Me Sale Bien La Sopa' tras presentarla en Casa Botines

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Europeo de la Música, Sonda music ha compartido un recuerdo audiovisual de la actuación de El Cocinero Funky en Gaudí DIM26, celebrada el pasado mes de mayo en el entorno de Casa Botines Gaudí dentro de la programación del Día Internacional de los Museos y del Año Gaudí. Durante su actuación, el artista leonés presentó en directo No Me Sale Bien La Sopa (Remix), una pieza que combina música electrónica, performance y una puesta en escena tan singular como reconocible dentro de su trayectoria artística. El Cocinero Funky es uno de los artistas más singulares de León. Músico y performer, su participación en Gaudí DIM26 aportó una de las propuestas más personales y sorprendentes de la jornada, conectando con un público diverso en un espacio patrimonial excepcional. La actuación tuvo lugar dentro de un programa que reunió música en directo, artes visuales, Sonda.art, actividades familiares y diversas iniciativas culturales abiertas a la ciudadanía, consolidando la apuesta de Gaudí DIM26 por generar conexiones entre patrimonio, cultura contemporánea y participación ciudadana. Una propuesta que contribuye a construir el tercer espacio: un lugar de encuentro entre patrimonio, cultura contemporánea y ciudadanía. El vídeo publicado supera las 3.400 visualizaciones y las publicaciones miles de ellas.