Seis artistas convertirán la Plaza de Toros de León en un mural

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Plaza de Toros de León acogerá este jueves la grabación de Muro Común, un documental que reunirá a seis artistas leoneses con el objetivo de reflexionar sobre la pintura mural contemporánea, el graffiti y las diferentes formas de entender el arte urbano. Lejos de limitarse a mostrar el proceso creativo de varios artistas pintando un mismo espacio, el proyecto pretende responder a una pregunta de fondo: ¿qué es la pintura mural contemporánea y por qué no es lo mismo que el graffiti?

Para ello, seis creadores con trayectorias muy diferentes intervendrán artísticamente distintos espacios del coso leonés mientras comparten sus experiencias y visiones sobre el arte en el espacio público. «Muchos de los que pintamos venimos del mundo del graffiti, otros procedemos de la ilustración y algunos han acabado desarrollando talleres educativos o dedicándose profesionalmente al muralismo», explica uno de los impulsores del proyecto. «Queríamos contar cómo, pese a venir de caminos muy distintos, todos hemos llegado al mismo punto y convivimos dentro de un mismo ecosistema artístico».

Precisamente, esa diversidad constituye el principal eje narrativo del documental. Entre los participantes hay artistas vinculados al graffiti tradicional, ilustradores, muralistas profesionales y creadores multidisciplinares, lo que permitirá mostrar diferentes puntos de vista sobre conceptos que habitualmente se confunden. «El muralismo, el graffiti o el arte callejero son diferentes, pero conviven en el mismo mundo, en el mismo espacio y en la misma temporalidad», señalan desde la organización.

Uno de los aspectos centrales del documental será analizar las fronteras entre muralismo y graffiti. Los participantes no pretenden establecer jerarquías entre ambas disciplinas, sino abrir un debate sobre sus diferencias y puntos en común. «No queremos poner en valor una disciplina frente a la otra porque entre los participantes hay grafiteros y personas que comenzaron haciendo algo puramente vandálico», explican. «Existe una barrera muy amplia entre graffiti y muralismo y queremos hablar de ella, aunque la principal diferencia suele ser la legalidad».

En este sentido, el documental también buscará desmontar algunos prejuicios sociales asociados al graffiti. «Muchas veces cuando se habla de graffiti se piensa únicamente en letras y, sin embargo, hay murales compuestos por letras que han sido realizados de forma legal y no dejan de tener valor artístico por ello», apuntan. La grabación se desarrollará durante la jornada del jueves, cuando los seis artistas comenzarán a pintar a partir de las 11.30 horas. El equipo audiovisual registrará tanto el proceso creativo como entrevistas individuales y planos generales de la intervención artística en la Plaza de Toros.