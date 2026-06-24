Revólver dará brillo a la plaza Mayor de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La programación musical de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 vivirá mañana, miércoles 24 de junio, uno de sus momentos más esperados y multitudinarios. La mítica banda de rock español Revólver, liderada por el incombustible Carlos Goñi, se subirá al escenario de la Plaza Mayor a las 22.00 horas en un concierto de acceso completamente libre y gratuito que promete abarrotar el casco antiguo de la capital leonesa siendo uno de los principales alicientes de estas fiestas.

El concierto se enmarca dentro de LA 03010 Tour, la ambiciosa gira nacional con la que la formación está presentando su último trabajo discográfico. Este álbum de estudio, cuyo título rinde un homenaje explícito al código postal del barrio de Alicante donde Goñi pasó su infancia, está considerado por la crítica como uno de los proyectos más íntimos, nostálgicos y complejos de toda su trayectoria, rescatando los recuerdos, las calles y las vivencias que forjaron la identidad del artista antes de convertirse en una leyenda del rock estatal.

El público leonés no solo tendrá la oportunidad de descubrir en directo las nuevas composiciones de este último plástico, sino que también podrá vibrar con la interpretación de los grandes himnos que forman parte de la banda sonora del país. Canciones atemporales como San Pedro, El Roce de tu Piel, Dentro de ti o Si es tan solo amor volverán a sonar con la fuerza y la inconfundible voz rasgada de Carlos Goñi, quien estará respaldado por una solvente banda de músicos de primer nivel.

Con esta apuesta, el Ayuntamiento de León vuelve a recuperar la emblemática Plaza Mayor como el epicentro neurálgico de los grandes directos de las fiestas patronales, ofreciendo un espacio abierto al aire libre para fomentar la cultura y dinamizar la hostelería local. Debido al enorme interés que ha despertado la cita y a las características del recinto, la concejalía de fiestas y las autoridades locales prevén una gran afluencia de leoneses y visitantes de provincias colindantes. Por ello, se recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación para asegurar su sitio y garantizar una entrada ordenada al recinto.