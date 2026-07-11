El Museo Casa Botines Gaudí acogerá esta semana un curso de la ULE dedicado al legado del genial arquitecto catalán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha programado un curso de verano titulado ‘El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI’, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio en el Museo Casa Botines Gaudí, dirigido especialmente a estudiantes universitarios de Humanidades (Historia, Historia del Arte, Filosofía), Bellas Artes, Arquitectura, Turismo y Conservación y Restauración de bienes culturales, amantes del arte y la arquitectura, historiadores del arte, arquitectos, conservadores-restauradores, trabajadores y gestores del patrimonio cultural y de museos, y abierto también a la participación de cualquier persona que esté interesada en la figura y obra de Gaudí.

Bajo la dirección de Carlos Varela Fernández y César García Álvarez, el curso se desarrollará el lunes 13 y martes 14, de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30, y el miércoles 15, de 08:30 a 21:00, hasta completar un total de 28’5 horas (23,5 lectivas y 5 de trabajo autónomo de los alumnos)

EXCURSIÓN A COMILLAS Y ASTORGA

El curso pretende acercar la obra y la figura de Gaudí a estudiantes e interesados, para fomentar la investigación sobre la arquitectura de Gaudí y de su época, al tiempo que se ponen en valor sus aportaciones al arte, a la arquitectura y el diseño.

Desde la organización se apunta que también se desea “reivindicar el carácter innovador de Gaudí, como maestro de arquitectura y creador de nuevas soluciones estructurales, decorativas y simbólicas”, así como “revisar la vigencia de su obra en el siglo XXI”.

Además de las conferencias que integran el programa, a cargo de destacados especialistas procedentes de varias universidades y entidades, hay que destacar las visitas guiadas a las exposiciones temporales ‘Gaudí y la ciudad moderna’, y ‘Gaudí y el trencadís’, y la excursión que se llevará a cabo el miércoles 15, que permitirá a los participantes en el curso conocer el Palacio Episcopal de Astorga, y ‘El Capricho’ de Comillas (Santander).

Esta iniciativa ha sido organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE y el el Departamento de Patrimonio Artístico y documental, y se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), el Museo CASA BOTINES GAUDÍ, la Fundación PROCONSI y el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica.

El precio de la matrícula se ha fijado en 90 euros, cantidad que se reduce a 75 para estudiantes universitarios (60 si son de la ULE), y también a 60 para personas en situación de desempleo o con discapacidad igual o superior al 30%, y a los amigos del Museo Casa Botines Gaudí. El programa completo y la inscripción se pueden consultar y llevar a cabo en el siguiente enlace:

https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00029-el-legado-de-gaudi-aprender-de-gaudi-en-el-siglo-xxi