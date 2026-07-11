El Museo Casa Botines Gaudí acogerá esta semana un curso de la ULE dedicado al legado del genial arquitecto catalán
Se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio, con el deseo de reivindicar el carácter innovador del arquitecto como creador de nuevas soluciones estructurales, decorativas y simbólicas
La Universidad de León (ULE) ha programado un curso de verano titulado ‘El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI’, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio en el Museo Casa Botines Gaudí, dirigido especialmente a estudiantes universitarios de Humanidades (Historia, Historia del Arte, Filosofía), Bellas Artes, Arquitectura, Turismo y Conservación y Restauración de bienes culturales, amantes del arte y la arquitectura, historiadores del arte, arquitectos, conservadores-restauradores, trabajadores y gestores del patrimonio cultural y de museos, y abierto también a la participación de cualquier persona que esté interesada en la figura y obra de Gaudí.
Bajo la dirección de Carlos Varela Fernández y César García Álvarez, el curso se desarrollará el lunes 13 y martes 14, de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30, y el miércoles 15, de 08:30 a 21:00, hasta completar un total de 28’5 horas (23,5 lectivas y 5 de trabajo autónomo de los alumnos)
EXCURSIÓN A COMILLAS Y ASTORGA
El curso pretende acercar la obra y la figura de Gaudí a estudiantes e interesados, para fomentar la investigación sobre la arquitectura de Gaudí y de su época, al tiempo que se ponen en valor sus aportaciones al arte, a la arquitectura y el diseño.
Desde la organización se apunta que también se desea “reivindicar el carácter innovador de Gaudí, como maestro de arquitectura y creador de nuevas soluciones estructurales, decorativas y simbólicas”, así como “revisar la vigencia de su obra en el siglo XXI”.
Además de las conferencias que integran el programa, a cargo de destacados especialistas procedentes de varias universidades y entidades, hay que destacar las visitas guiadas a las exposiciones temporales ‘Gaudí y la ciudad moderna’, y ‘Gaudí y el trencadís’, y la excursión que se llevará a cabo el miércoles 15, que permitirá a los participantes en el curso conocer el Palacio Episcopal de Astorga, y ‘El Capricho’ de Comillas (Santander).
Esta iniciativa ha sido organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE y el el Departamento de Patrimonio Artístico y documental, y se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), el Museo CASA BOTINES GAUDÍ, la Fundación PROCONSI y el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica.
El precio de la matrícula se ha fijado en 90 euros, cantidad que se reduce a 75 para estudiantes universitarios (60 si son de la ULE), y también a 60 para personas en situación de desempleo o con discapacidad igual o superior al 30%, y a los amigos del Museo Casa Botines Gaudí. El programa completo y la inscripción se pueden consultar y llevar a cabo en el siguiente enlace:
https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00029-el-legado-de-gaudi-aprender-de-gaudi-en-el-siglo-xxi