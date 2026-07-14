León conoce a ‘la nueva bestia’

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25 minutos en los que el espectador no sólo se fascina con la danza contemporánea, también con la potente reflexión sobre el abandono rural convertida en arte. Lo hace posible la bailarina y coreógrafa Laura Morales, que convertirá hoy el escenario de la plaza Puerta Obispo de León en un espacio de trahumancia con la participación activa del público en un espectáculo que rompe con los códigos de escena. Es la propuetas ‘La nueva bestia’ de esta artista sevillana que entra con fuerza en el programa de verano ‘Danza a escena’, un proyecto promovido por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales para apoyar desde la iniciativa pública la creación y distribución de la danza contemporánea por todo el país y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León dentro del Festival de Verano ‘Cuna del Parlamentarismo’. Serán dos pases, a las 19,30 horas y a las 20,30 en la plaza de Puerta Obispo.

Mañana miércoles 15 de julio, las bailarinas mallorquinas Maya Triay y Mariona Jaume invitarán a los espectadores a explorar un paisaje imaginario de la Albufera con su proposición artística ‘S’Albufera’, en la que se aborda la conexión del cuerpo con la naturaleza con un paisaje sonoro especial. Los gaditanos Jessica Castellón y Boris Orihuela proponen el jueves 16 de julio ‘Cuentas corrientes’, un dúo que fusiona la danza urbana y el teatro físico desde lo visceral y el humor. La compañía vasca Lasala cierra el ciclo ‘Danza a Escena’ el viernes 17 de julio con el espectáculo ‘Burnt’, con Garazi Etxaburu, Loar Labat y Leire Otamendi bajo la dirección y creación de Judith Argomaniz. La entrada a estos espectáculos es gratis y los pases son a las 19,30 y 20,30 en Puerta Obispo.