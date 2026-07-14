Luna de Cortos impulsa el talento joven

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

El Festival Internacional Luna de Cortos ultima los preparativos para celebrar su XIII edición, que arrancará el próximo 25 de julio en Riego de la Vega con una programación que combinará cine, creatividad, formación y actividades culturales para todos los públicos. Durante ocho días, hasta el 1 de agosto, el certamen volverá a convertir a la localidad leonesa en un punto de encuentro para cineastas, aficionados y profesionales del sector, con una programación en la que se exhibirán 50 cortometrajes seleccionados para competir en las distintas categorías oficiales.

Las obras competirán en las secciones de Ficción, Cine y Mujer, Rural, País Invitado y Cineastas Comprometidos, esta última vinculada al Premio Valores Humanos. A esta programación oficial se sumarán diferentes actividades paralelas que ampliarán la oferta cultural del festival y reforzarán su vocación de acercar el cine a públicos de todas las edades.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el talento joven. Luna de Cortos dedicará parte de su programación a los nuevos realizadores con la proyección de 16 cortometrajes creados por alumnos de distintos centros educativos leoneses que han participado en el curso de cine de la Escuela Imagina León. Las obras, con una duración comprendida entre los tres y los quince minutos, se exhibirán durante la jornada inaugural del festival y servirán como escaparate del trabajo creativo desarrollado por estos jóvenes cineastas, que tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos ante el público.

Esta iniciativa consolida el compromiso del certamen con la formación audiovisual y el impulso a las nuevas generaciones de creadores, ofreciendo un espacio donde los estudiantes pueden compartir sus primeras experiencias cinematográficas dentro de un festival internacional.

Otra de las novedades de la XIII edición será la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, a través de un proyecto desarrollado por estudiantes de Arquitectura Efímera de los campus de Aranjuez y Fuenlabrada. Los alumnos del Grado en Fundamentos de la Arquitectura presentarán durante el festival una serie de instalaciones efímeras concebidas específicamente para apoyar y enriquecer los espacios del evento cinematográfico.

Según explican desde la organización, estas estructuras constituyen una pequeña muestra del trabajo realizado por los estudiantes a lo largo del curso y aportarán un nuevo componente artístico al festival, integrando arquitectura y cine en un mismo escenario.

La imagen oficial de esta edición también refleja esa conexión entre el séptimo arte y el universo. El cartel del festival toma como inspiración el programa Artemis II, la misión que simboliza el regreso del ser humano a la Luna, estableciendo un paralelismo con el propio nombre del certamen, inspirado en Viaje a la Luna, la icónica película de Georges Méliès considerada una de las primeras obras de ciencia ficción de la historia del cine. El diseño ha sido realizado por la artista Raquel Martínez Rodríguez, quien ha creado una imagen que une la exploración espacial con la identidad del festival.