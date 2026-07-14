Diario de León

Los toros de Jandilla cierran los Sanfermines 2026 con un peligroso y accidentado encierro

 Un toro de la ganadería extremeña de Jandilla embiste a varios mozos al entrar en la calle Mercaderes, durante el último encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. 

 Un toro de la ganadería extremeña de Jandilla embiste a varios mozos al entrar en la calle Mercaderes, durante el último encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/Villar López.

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EFE
Pamplona

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Los toros de la ganadería pacense de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera muy peligrosa y accidentada en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arremetido contra los mozos.

En su 25 participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración,con momentos de mucha tensión.

Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la Plaza Consistorial, donde uno de los toros ha arremetido contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido.

<p>PAMPLONA, 14/07/2026.- Los mozos perseguidos por los toros de la ganadería de Jandilla en el tramo de Mercaderes con Estafeta, en el último encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 este martes. EFE/Jesús Diges</p>

  efe/ j.p. urdiroz

Un último encierro accidentado y peligroso cierra los Sanfermines 2026 

<p>PAMPLONA, 14/07/2026.- Los pastores conducen a las reses a su entrada en la Plaza de Toros, durante el último encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/J.P. Urdiroz</p>

  efe/ j.p. urdiroz

Un último encierro accidentado y peligroso cierra los Sanfermines 2026

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