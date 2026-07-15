Un oasis clásico con la JOL en León

«Gracias a Margarita Morais, en León tenemos la suerte de tener este oasis musical». Al que le parece un oasis, que quiere decir un lugar de posibilidades, es uno de los más prometedores músicos y compositores leoneses, que se llama Guillermo Díaz, y que poco antes de lanzar este reconocimiento a la incansable y entusiasta (no se sabe cómo pero siempre cumple estas dos condiciones) presidenta de la Fundación Eutherpe escucha junto a Pablo Suárez cómo suena su obra. En ese momento suena un fragmento apabullante de violines y violas en donde la estridencia es un mensaje melódico desesperado. Es mediodía en León y los músicos, profesores y director ensayan en una sala del céntrico Colegio Sagrado Corazón Carmelitas León y preparan lo que sonará el 19 de julio en el Auditorio. Hay más de 60 jóvenes músicos estos días por la ciudad soñando, ensayando y aprendiendo a ser músicos y serán promesas, pero se manejan como sólo lo hacen los que han sido tocados por la varita mágica del talento y bastante por la sabiduría de Margarita Morais.

A efectos programáticos, estamos en un nuevo encuentro de la Joven Orquesta Leonesa (JOL) que tiene lugar desde el 13 al 19 de julio, fecha en la que tendrá lugar el citado concierto en el Auditorio a las 19.00 horas, con el patrocinio del Ayuntamiento de León. A estos más de sesenta músicos hay que sumar la labor de los profesores Pablo Suárez, violines y violas; Álvaro Vázquez, chelos y contrabajos; Jorge Galán, viento madera; Gustavo Castro, viento metal y Sergio Fernández, percusión. Como director titular, Jorge Yagüe, director asistente, Xaime Irisarri, y coordinadora, Paula Gregorio.

Margarita Morais supervisa los ensayos y las clases y se muestra agradecida por la labor docente y la actitud de los en este caso alumnos pero ya músicos contrastados en su mayoría. «Vienen de todos los lados, de León y de otros lugares», afirma, al igual que Guillermo Díaz, que añade que el poder de convocatoria de esta cita hace ya tiempo que trasciende a lo leonés. Los violines y las violas siguen sonando y en una pausa Díaz afirma que «me siento un afortunado. En España para poder llegar a tu nivel más alto lo normal es que tengas que ir al extranjero y volver después. En León puede pasarte que no, como me ocurre a mi ahora», indica. Se refiere este músico que podría pasar perfectamente por otro tipo de músico de corte rock o pop a que esta experiencia colectiva para él tiene un significado especial: el concierto del Auditorio acogerá el estreno absoluto de una obra suya. En concreto de la titulada Rostam y Shoras. Se trata de una composición inspirada, según indica el leonés, en la tragedia de Rostam y Sohrab, que forma parte de la epopeya persa Shahnamé del siglo X del poeta persa Ferdousí. Cuenta la trágica historia de los héroes Rostam y su hijo, Sohrab, donde el primer da muerte al segundo sin conocer su relación vital.

En otro lugar del mismo colegio, al otro lado del patio, en concreto en la mítica Sala Eutherpoe ensayan los metales. Y una rápida pasada por allí, intentando no molestar, Gustavo Castro, profesor de metal, con tono cercano, de músico a músico, da pinceladas de maestro para los músicos presentes. Dice por ejemplo que el silencio suena en música y se crea una comunión entre músicos en donde la perfección se hace sonora y sólo la rebaten los propios músicos y profesor en busca de la afinación exacta.

Se trata por tanto de ajustar todas piezas de este rompecabezas musical que se unirá a la perfección en el Auditorio con la participación de todos los músicos en uno de los conciertos más importantes del año en León. Ahí sonará la citada Rostam y Shoras, de Guillermo Díez, y Sinfonía Número 6 Patética, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Las clases tienen lugar mañana y tarde. En el Colegio Nuestra Señora del Carmen, el Colegio Sagrado Corazón Carmelitas, Fundación Vedruna Educación, con la colaboración de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, en el Seminario Menor Carretera de Asturias.

Una de las piezas clave de todo este invento que aporta máxima riqueza cultural, musical y vital en León, junto a Margarita Morais, es la labor de Jorge Yagüe como director titular de la JOL. Recientemente galardonado con el primer Premio en el Concurso Juventudes Musicales de España y el segundo Premio en la Erich Bergel International Conducting Competition, Jorge Yagüe, madrileño, debuta esta temporada con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Musikkollegium Winterthur (Suiza), Philharmonic Tîrgu Mures (Rumanía), St. Gallen Symphonieorchester (Suiza) o Pazardzhik Symphony Orchestra (Bulgaria). Además, acaba de ser invitado por Paavo Järvi a dirigir la Tonhalle Orchester Zürich como integrante de su academia de dirección de orquesta. Desde la temporada 2025/26 y por un periodo de dos años, Jorge será Director Asistente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y su maestro Thierry Fischer. Yagüe es desde 2019 director artístico y titular de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), habiendo convertido a esta agrupación en una de las más dinámicas del panorama sinfónico juvenil español. A sus 28 años, ya se ha presentado con la Orquesta RTVE, Janácek Philharmonic Ostrava, Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), L»Orchestra Senzaspine, Filarmónica de Gran Canaria, Hradec-Králové Philharmonie, Orquesta de Extremadura o Berner Symphonieorchester en países como República Checa, Estados Unidos, Alemania, Grecia, Suiza, Bulgaria, Italia, Austria, Rumanía, Portugal o Suecia. Jorge reside en Zürich, donde llevó a cabo sus estudios de Máster en la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) dentro de la prestigiosa clase de los maestros Johannes Schlaefli y Christoph-Mathias Müller.

Joven talento

Por su parte, Guillermo Díaz Merino, compositor y violinista (León, 2005), inicia su formación musical a los 4 años con la profesora y violinista Paula Padierna Sánchez. Cursa estudios en el Conservatorio Profesional de Música de León con M. Fernández Llamazares. Ha asistido a cursos de técnica e interpretación musical en Valencia de Don Juan y Pirineos Classic Música Activa y masterclass conJuan Luis Gallego, Claudio Forcada y David Mata. Ha formado parte de la Orquesta Juventudes Musicales-Universidad de León. Participa en los encuentros de la JOL bajo la dirección de Jorge Yagüe. En la actualidad cursa el Grado Superior de Interpretación de violín en Forum Musikae. Como compositor, desde los 11 años ha creado obras de cámara y orquestales. Es discípulo del compositor César Viana.