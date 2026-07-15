Problemas de hoy: puro teatro

Publicado por Claudia Melcón Creado: Actualizado:

El Festival de Verano ´León Cuna del Parlamentarismo` de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayto de León presenta hoy El toro que mató a Juan ‘el Chiqui’ , propuesta de Asilo Cía bajo la dirección de Miguel Guerrero y la interpretación de Óscar Fervaz, Gonzalo Lasso y Luis Caballos. Crítica y con muchas risas, relata el regreso de un torero, tras la muerte de su padre en el ruedo.

Mañana se representará el espectáculo Win, win, de la compañía La Negra, con Carles Sanjaime como director así como Carlos Amador y Mireia Pérez como actores. Aborda la tensa relación entre Carla y Mario, casera e inquilino de un piso, que además son conocidos de la infancia.

El ciclo teatral dirá adiós con El peor espectáculo del mundo, de momento, de la mano de Zanguango Teatro y bajo la dirección de Txubio Fernández de Jáuregui, una composición divertida en la que el actor Miguel Muñoz refleja el deseo de trascendencia unido al sentimiento de sentirse una oveja más del rebaño.

Hasta el 17 de julio, el jardín arqueológico de la Casona de Puerta Castillo albergará obras contemporáneas representadas a través de nuevos lenguajes escénicos.

Las obras de teatro de este ciclo abordan temas complejos y de plena actualidad como la identidad, la tecnología, la diversidad, el medio ambiente o los cambios sociales por medio de la creatividad, la introspección y el humor. Las funciones tendrán lugar a las 10 de la noche.

La inauguración tuvo lugar con el monólogo Vierdingo, dirigido por Antonio Hernández Centeno, interpretado por Esteban Garrido, y acompañado de música electrónica y proyecciones. La comedia hablaba sobre la salud mental con la figura de Iván, que anestesia sus problemas mediante la vida nocturna.