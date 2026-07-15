La cultura se mete bajo tierra

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La séptima edición del festival Bajo Tierra. Teatro de lo mínimo, amparado por el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León, llevará entre el 29 de julio y el 4 de agosto una mezcla de géneros y estilos con propuestas de circo, magia, teatro e incluso mentalismo a diferentes bodegas situadas en las localidades leonesas de Grajal de Campos, Algadefe, Valderas, Gordoncillo, Toral de los Guzmanes y Castilfalé, donde ofrecerán varios pases por espectáculo de entre 15 y 20 minutos de duración.

El programa incluye siete propuestas escénicas que se desarrollarán desde el martes miércoles 29 de julio al 4 de agosto con variedad de géneros y estilos, así como la conferencia Secretos en las cuevas bodegas, a cargo de Juan Manuel Amez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valderas, y una exposición de fotografía que permitirá visualizar el patrimonio cultural del sur de la provincia y que podrá visitarse en el Seminario de la localidad.

Concretamente, las representaciones se llevarán a cabo en las bodegas El Baratillo, Casa de los Arcos, El Arco de Santiago, Casa Arias, Casa Villa de Lisboa y Casa Varela, todas ellas de Valderas, así como en el Castillo de Grajal de Campos, la bodega Familia Paramio de Algadefe, la bodega La Vita de Gordoncillo, la Bodega de Tomás de Toral de los Guzmanes y la Bodega de Castilfalé.

En ellas se desarrollará un proyecto «extraordinariamente y reconocido en toda España por sus características y singularidad al celebrarse en el subsuelo», que «mezcla de géneros y estilos con propuestas de circo, magia y teatro e incluso mentalismo y cálculo mental».

Así, la programación propone el espectáculo La calculadora humana, de José Bono, que llevará el cálculo mental al mundo escénico y el humor; El viaje del ritmo, en el que Rodi Ritmos recorrerá los ritmos latinos con los propios del folclore; el thriller humorístico canalla Algo muy tocho, de Pez Limbo; Simplemente Clara, un espectáculo de marionetas llevadas a la expresividad suprema por Minusmal; Pipo y Lupa, estudio en bermellón, una propuesta sobre el ser de la vida a través de dos detectives del pasado inmersos de repente en la vida moderna, a cargo de Auskalo Teatro; El mono habitado con la propuesta de teatro Diario del enemigo, y El alquimista del aire, de manos de Gonza Martini, un mago especialista en trabajar con elementos curiosos, como es el aire.

Las entradas para las diferentes representaciones que en Grajal de Campos, Algadefe, Toral de los Guzmanes y Castilfalé se llevarán a cabo a las 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas, en Gordoncillo a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas y en Valderas a las 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, son gratuitas, previa retirada de invitaciones en los diferentes ayuntamientos en horario de mañana. «Se trata de una de las citas más esperadas del calendario cultural de la provincia», afirmó hoy el diputado de Cultura, Emilio Martínez, «un proyecto que es referente en cómo llevar cultura de calidad al corazón del medio rural» y que «transforma el patrimonio subterráneo en arte vivo, contribuyendo a la lucha contra la despoblación a través de la cultura», añadió el representante de la Diputación.