Cine bajo la luna

Proyección de una película en el Paseo de Quintanilla, en León.DL

Publicado por Claudia Melcón Creado: Actualizado:

Noventa años después de la Guerra Civil, es más necesario que nunca rememorar nuestro pasado.

El ciclo Cine de Verano ofrecerá la oportunidad de volver atrás en el tiempo hasta este periodo de nuestra historia con la proyección de la película El maestro que prometió el mar, que se realizará hoy en el jardín del Paseo de Quintanilla a las 10 y media de la noche.

Esta cinta relata la vida de Antoni Benaiges, un profesor que existió en la vida real, nacido en la localidad tarraconense de Mont-Roig del Camp y afincado en el pueblo de Bañuelos de Bureba (Burgos).

Su historia se entrevera con la vivencia ficticia de Ariadna en 2010, que trata de encontrar los huesos de su abuelo desaparecido durante la Guerra Civil. Su abuelo fue alumno de Benaiges.

El maestro desapareció en 1936 y fue conocido por enseñar de una manera muy novedosa para la época, ya que prometió a sus estudiantes que los llevaría a contemplar el mar.

Este drama biográfico se estrenó en el año 2023 y fue dirigido por Patricia Font. Contó con el guion de Albert Val, que se apoyó en la obra documental de Francesc Escribano junto con Sergi Bernal, Queralt Solé y Francisco Ferrándiz. Sus protagonistas son los actores Enric Auquer y Laia Costa, entre otros.

El filme fue galardonado con el Premio del Público en los XVI Premios Gaudí.

La iniciativa Cine de Verano forma parte del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. El 23 de julio se proyectará le película Flow.

Las sesiones de cine nocturno, con películas subtituladas y acceso gratuito, continuarán todos los jueves hasta el 13 de agosto en el mismo lugar.