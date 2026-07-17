Fin de semana con Jíbaros en Club 45

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hace ya más de diez años que Jíbaros, banda de garaje y powerpop, pasea su «macarrismo punk y malasañero» por tugurios y garitos de rock and roll de todo el país. Sobre todo, de la capital, donde son habituales en las mejores fiestas gracias a una energía y un sonido sucio y vibrante que los convierte en imprescindibles a la hora de hacer repaso a la escena subterránea de Madrid. Y este fin de semana estarán en Santa Colomba de Somoza, como protagonistas del laboratorio de cultura pop Mondo Lab 45.

Nacidos de las cenizas de los Zombie Valentines, Jíbaros editaron el año pasado su tercer álbum, titulado De mal en peor, con canciones ruidosas, cortas y directas como Decirte a ti, La mitad de un segundo o No funciona. El disco se registró en los Estudios Metropol de Madrid y despertó el interés de los medios, favoreciendo que la banda moviera sus canciones por todo el país. El grupo (la tribu, más bien) lo componen Alberto, David Lorenzo, Gabi y David Muñoz, último bajista reclutado por los otros tres para suplir la baja del anterior bajista que llegó para sustituir a un primer bajista que no fue capaz de aguantar el ritmo.

Jíbaros, vienen a la Fundación Club 45 dispuestos a contarnos su vida, cantarnos sus canciones y pinchar sus temas favoritos en riguroso vinilo a 45 revoluciones por minuto. También a colgarse las acústicas por La Senda del Robledal. Y a «jibarizar» todo lo que sea «jibarizable» en la Maragatería.

A las 12.30 horas tendrá lugar la Charla bienvenida «El concierto de mi vida». A las 13.00 horas, Primer Set Eléctrico; a las 17.00 horas Charla «Jíbaros. Manual de instrucciones»; 18.30 horas, segundo Set Eléctrico; a las 19:30 horas, audición/sesión Jíbaros Dj Set.

Ya para el domingo, Mondo Lab 45 consistirá en la La Senda del Robledal, a las 11.00 horas y a las 13.00,Tercer Set Eléctrico.

La Fundación Club 45 se constituyó en 2019. Su impulsor es Alejandro Diez Garín, Álex Cooper, conocido músico de larga trayectoria al frente de Los Flechazos y Cooper, creador del festival Purple Weekend, activista cultural y responsable de Ediciones Chelsea, firma de libros dedicados a la música pop. La Fundación tiene como objetivos básicos la promoción y difusión de la Cultura Pop, el apoyo a artistas leoneses que trabajen en ese ámbito, preservar el legado de Álex Cooper y, finalmente, generar actividad con especial atención a la Maragatería.