Capital del flamenco

Aceptaría como definición la de hombre de rock, promotor de tinglados «maravillosos» como punto de partida. Lo confirmarían lugares míticos como el FIB de Benicasim, que montó junto a su hermano Jose y otro par de osados. Miguel Morán tenía en el flamenco ya entonces una parada y fonda en forma de pasión de camarero de Casa Patas, que era otra historia hasta que se convirtió en la última década en su tierra prometida. Montó el Flamenco On Fire de Pamplona. Y ahí decía un día en Madrid Pepe Habichuela: «Qué bueno que haya venido Miguel al mundo del flamenco. Él nos cuida como nadie». Añadida esta bonhomía, su capacidad como organizador tiene ahora en Bierzo Al Toque una cuarta edición que ya deslumbra y se convierte en faro flamenco de lo que pasa por todo el territorio español convirtiendo Ponferrada en capital de este más que un género musical. Y muestra, por supuesto, la satisfacción, porque «el festival sigue creciendo y El Bierzo comienza a oírse y que tenemos un festival de flamenco. Eso es importante».

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) impulsa Bierzo al toque, que se celebrará los días 22, 23, 24 y 25 de julio en La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía. Entre los propósitos, este festival de flamenco ofrece un recorrido por todas las disciplinas de este arte declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. Las actuaciones de los virtuosos del cante, el toque y el baile se fusionan con conferencias, talleres y otras actividades complementarias. Y lo de virtuosos no es un adjetivo gratuito puesto que nombres como Farruquito, Estrella Morente, Arcángel, Montse Cortés o Puneh Farhani son parte de un cartel incontestable. Miguel Morán es de los que poco a poco no se detiene un momento, porque puestos a valorar lo realizado ya habría materia prima suficiente, pero ofrece un próximo argumento más que posible: «Es importante que el festival se abra poco a poco a otros países porque existe una gran afición al flamenco fuera de España». Y ahí es donde Ponferrada puede optar a dar ese salto cualitativo y encima en términos de calidad. En ese mismo sentido, se manifestaba Concepción Fernández Díez, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Ciuden, quien destacó la consolidación del certamen, como «cita clave en los calendarios de festivales estatales de flamenco». Es decir, otro paso más. Bierzo Al Toque así cobra presencia tanto en el mapa como en el calendario del flamenco. Y es más que una cita obligada con una alineación de lujo, amén de las actividades paralelas. Los conciertos y actuaciones correrán a cargo de Puneh Farhani y Montse Cortés, con entrada gratuita, el miércoles 22. Iván Vargas, Estrella Morente y DJ Miguel Á. Sutil, para el 23 de julio. José del Tomate, Farruquito y DJ Freikets, el 24. Y Torombo, Pepe Torres y La Repompa, y Arcángel, con DJ Gufi, el 25 de julio. Y alrededor de todo esto precios a 12 euros para estas citas. Y más: catas, conferencias, masterclass, presentaciones, talleres de palmas para niños, talleres para los mayores... Algunos de ellos con el aforo ya completo. Las actividades extramusicales se desarrollarán entre el 23 y el 26 de julio en La Térmica Cultural y en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, con acceso gratuito para todos los asistentes previa reserva. La programación incluye conferencias sobre el flamenco contemporáneo, presentaciones editoriales, una mesa redonda dedicada al periodismo flamenco y varias masterclass impartidas por reconocidos artistas como Iván Vargas, Pepote y José del Tomate. También la presentación del recopilatorio de flamenco jazz Tirititrán, la exposición fotográfica de José Lamarca y actividades infantiles como el taller de pintura El color del flamenco y un taller impartido por Torombo. Además, se realizarán diversas catas de vino en bodegas de la comarca.

Una de las presencias más destacadas es la Farruquito. Juan Manuel Fernández Montoya, conocido artísticamente como Farruquito, es un bailaor y coreógrafo de flamenco nacido en Sevilla en 1982. Nieto del bailaor Farruco. Farruquito comenzó su carrera artística a muy temprana edad, actuando en los tablaos flamencos más importantes de España y recorriendo el mundo con sus espectáculos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Además de su faceta como bailaor, Farruquito también es un reconocido coreógrafo, director artístico y compositor musical. Su estilo de baile se caracteriza por la fuerza, la pasión y la técnica depurada, y es considerado uno de los máximos exponentes del flamenco contemporáneo. Además, esta edición incorpora por primera vez la participación de una artista internacional: la guitarrista iraní Pune Farhani, reflejando la creciente proyección internacional del flamenco y la voluntad del festival de abrirse a nuevos públicos y territorios.