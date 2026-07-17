León dice adiós a las nuevas dramaturgias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ciclo de nuevas dramaturgias enmarcado en el Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo finalizará hoy con la representación de la obra teatral El peor espectáculo del mundo, de momento de la mano de la compañía Zanguango Teatro y bajo la dirección de Txubio Fernández de Jáuregui.

La función tendrá lugar a las diez de la noche en la Casona de Puerta de Castillo por el precio de dos euros. La comedia resalta el deseo de trascender y de la percepción de no sentirse importante.