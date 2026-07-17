MUSAC muestra al Zidane más íntimo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo de la celebración de la final del Mundial de Fútbol, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León proyectará el próximo domingo 19 de julio la vídeo-instalación Zidane: Un retrato del siglo XXI [Zidane: A 21st Century Portrait, 2006], de Douglas Gordon y Philippe Parreno, una de las obras más emblemáticas de su colección.

La pieza podrá verse en el salón de actos en dos sesiones, a las 12:00 y a las 18:00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.